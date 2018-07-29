Ali Sami Yen mezarı başında anıldı
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    mezarı başında anıldı

    Ali Sami Yen mezarı başında anıldı

    Kulübünün kurucusu ve ilk başkanı , vefatının 67. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

    'ndaki anma törenine, sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı , genel sekreter İlber Aydemir, yönetim kurulu üyeleri Dilek Kutlu ve Banu Vahapoğlu Akgün ile 17 yaş altı futbol takımı oyuncuları katıldı.

    Anma töreninde kısa bir konuşma yapan Günay, "Ali Sami Yen, Galatasaray denilince akla gelen ilk isim. Galatasaray için her şey. Sadece Galatasaray'a değil, Türk sporuna ve futboluna çok önemli katkıları olan bir şahsiyet. Galatasaray camiası olarak tekrar merhum Ali Sami Yen Bey'i rahmet, minnet, saygı ve sevgiyle anmaya geldik. Ruhu şad olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

    Ali Sami Yen mezarı başında anıldı

    Süleyman Seba unutulmadı


    Yusuf Günay ve beraberindekiler, daha sonra Kulübünün onursal başkanı 'nın aynı mezarlıktaki kabrini de ziyaret etti.

    Tören, Süleyman Seba için okunan duaların ardından sona ererken, basın mensuplarına açıklamada bulunan Günay, "Beşiktaş efsanesi Süleyman Seba başkanımızı da kabri başında ziyaret ettik, onun için de dua okuduk." diye konuştu.

    Süleyman Seba

    1. 29.7.2018 12:55
    2. Güncelleme: 29.7.2018 15:24
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