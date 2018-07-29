MeTwo çığlığı – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    çığlığı

    MeTwo çığlığı

    ’e yapılanlar sonrası ’da ırkçılığa maruz kalan göçmenler Twitter’dan # hashtagiyle yaşadıklarını anlattı

    Mesut ?Özil'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çekilmesinin ardından 'nın ırkçı yüzü bir kez daha su yüzüne çıkmıştı. Mesut flaş bir karara imza atarak milli takımı bırakmıştı.

    Yıldız futbolcunun bu hareketi kısa sürede tüm dünyada ses getirdi. Almanya'da yaşayan göçmenler Mesut'un ardından sosyal medyadan sesini duyurmaya başladı.

    HAKSIZLIKLAR ÇIKTI
    Twitter'da açılan # (göçmen kökenli olanların çift kimliğine vurgu yapılıyor) hashtagiyle, Almanya'da yaşayan gurbetçiler, başlarına gelen ayrımcılıkları ve yaşadıkları zor durumları anlatıyor. Bu arada 'in, 'yi 5-1 yendiği maçta sahaya ilk kez kaptan olarak çıkan Mesut, performansıyla göz doldurdu.
    1. 29.7.2018
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