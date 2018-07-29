MeTwo çığlığı
Mesut Özil’e yapılanlar sonrası Almanya’da ırkçılığa maruz kalan göçmenler Twitter’dan #MeTwo hashtagiyle yaşadıklarını anlattı
Yıldız futbolcunun bu hareketi kısa sürede tüm dünyada ses getirdi. Almanya'da yaşayan göçmenler Mesut'un ardından sosyal medyadan sesini duyurmaya başladı.
HAKSIZLIKLAR ÇIKTI
Twitter'da açılan #MeTwo (göçmen kökenli olanların çift kimliğine vurgu yapılıyor) hashtagiyle, Almanya'da yaşayan gurbetçiler, başlarına gelen ayrımcılıkları ve yaşadıkları zor durumları anlatıyor. Bu arada Arsenal'in, PSG'yi 5-1 yendiği maçta sahaya ilk kez kaptan olarak çıkan Mesut, performansıyla göz doldurdu.
- 29.7.2018
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Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
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