Juventus, Benfica'yı penaltılarla geçti! – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    , 'yı penaltılarla geçti!

    Juventus, Benfica'yı penaltılarla geçti!

    , normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada 'yı penaltılar sonunda 4-2 mağlup etti

    Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda , normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin ardından penaltılarda 'yı 4-2 yendi.

    Bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvada, 'nın Juventus takımıyla Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Portekiz temsilcisi Benfica, ABD'nin Harrison kentindeki Arena karşı karşıya geldi.

    İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Benfica, 65. dakikada Alejandro Grimaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Juventus, 84. dakikada Luca Clemenza'nın ağları sarsmasıyla skoru eşitledi ve karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. Penaltılara giden müsabakada rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Juventus, sahadan galip ayrıldı.

    Juventus'un 'den transfer ettiği Portekizli yıldız , sezon hazırlıklarına geç başladığı için karşılaşmada forma giymedi.

    Avrupa'nın önde gelen 18 takımının yer aldığı 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na, Avrupa, ABD ve Singapur ev sahipliği yapıyor. Avrupa ayağındaki karşılaşmalar Avusturya, , , İtalya, Polonya, Portekiz, , İsveç ve İsviçre'de oynanıyor.

    Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, , ve Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid ve , Almanya'dan ve , İtalya'dan Juventus, Milan, Inter ve Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve , Portekiz'den Benfica kulüpleri katılıyor.

    1. 28.7.2018 23:30
    2. Güncelleme: 28.7.2018 23:30
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