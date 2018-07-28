Arsenal, Paris Saint-Germain'i farklı geçti: 5-1
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    , Saint-Germain'i farklı geçti: 5-1

    Arsenal, Paris Saint-Germain'i farklı geçti: 5-1

    Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda İngiliz ekibi , Fransız ekibi Saint-Germain'i 5-1 mağlup etti.

    Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda heyecan - Saint-Germain karşılaşmasıyla yaşandı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Singapore Stadı'nda oynanan maçta Arsenal, Paris Saint-Germain'i farklı geçti. 13. dakikada ile öne geçen İngiliz ekibi, ilk yarıyı da bu skorla tamamladı. Fransız temsilcisi 60. dakikada Christopher Nkunku'nun penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı. Oyuncu değişikliklerin ardından Arsenal hücumda daha etkili oldu. temsilcisi, 67. ve 71. dakikada Alexandre Lacazette, 87. dakikada Rob Holding ve 90. dakikada Edward Nketiah'in ayağından bulduğu golle mücadeleden 5-1 galip ayrıldı.

    Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, ilk 11'de başladığı maçta 64. dakika oyundan çıktı ve yerini Emile Smith Rowe'a bıraktı.
    1. 28.7.2018 17:48
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