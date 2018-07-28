Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda İngiliz ekibi Arsenal, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i 5-1 mağlup etti.
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, ilk 11'de başladığı maçta 64. dakika oyundan çıktı ve yerini Emile Smith Rowe'a bıraktı.
- 28.7.2018 17:48
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Arsenal, Paris Saint-Germain'i farklı geçti: 5-1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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