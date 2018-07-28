Mehmet Özdilek Katar'dan teklif aldığını açıkladı! – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    Mehmet Özdilek 'dan teklif aldığını açıkladı!

    Mehmet Özdilek <a href="/index/katar?id=d333873e-2081-4e4d-bf05-20fd2ae402f2" class="" rel="tag">Katar</a>'dan teklif aldığını açıkladı!

    Son olarak Atiker Konyaspor'da görev yapan Mehmet Özdilek yolcusu. Tecrübeli teknik adam Mehmet Özdilek, 'dan teklif aldığını ve doğru proje olursa görev alacağını söyledi.

    Deneyimli teknik direktör Mehmet Özdilek'e 'dan süpriz bir transfer teklifi geldi.

    Geride kalan sezonda Atiker Konyaspor'da görev yapan Mehmet Özdilek, "Geçen sene zor bir süreç yaşadım. Zor bir takım aldım. Lig bittikten sonra yurt içi ve yurt dışından takımlarla görüşmem oldu. Çok aceleci değilim. Doğru bir proje olursa varım. 1 hafta önce Yıldızlar Ligi'ndeki bir takımdan teklif aldım" dedi.

    Özdilek, Beşiktaş'tan Şenol Güneş'in yardımcılığı konusunda teklif almadığını belirtirken; Guti ve İlhan Mansız'a başarı dileklerini gönderdi. (Ajansspor)

    1. 28.7.2018 09:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mehmet Özdilek 'dan teklif aldığını açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN