Mehmet Özdilek Katar'dan teklif aldığını açıkladı!
Son olarak Atiker Konyaspor'da görev yapan Mehmet Özdilek Katar yolcusu. Tecrübeli teknik adam Mehmet Özdilek, Katar'dan teklif aldığını ve doğru proje olursa görev alacağını söyledi.
Deneyimli teknik direktör Mehmet Özdilek'e Katar'dan süpriz bir transfer teklifi geldi.
Geride kalan sezonda Atiker Konyaspor'da görev yapan Mehmet Özdilek, "Geçen sene zor bir süreç yaşadım. Zor bir takım aldım. Lig bittikten sonra yurt içi ve yurt dışından takımlarla görüşmem oldu. Çok aceleci değilim. Doğru bir proje olursa varım. 1 hafta önce Katar Yıldızlar Ligi'ndeki bir takımdan teklif aldım" dedi.
Özdilek, Beşiktaş'tan Şenol Güneş'in yardımcılığı konusunda teklif almadığını belirtirken; Guti ve İlhan Mansız'a başarı dileklerini gönderdi. (Ajansspor)
- 28.7.2018 09:31
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
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