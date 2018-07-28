Alman muhabirden itiraf: "2024'te Türkiye şanslı!" – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Alman muhabirden itiraf: "2024'te şanslı!"

    Alman muhabirden itiraf: "2024'te Türkiye şanslı!"

    Alman muhabiri Weber, ’in milli takımı bırakmasının 2024 adaylığını olumsuz etkileyeceğini söyledi. Weber “ bu yarışta artık daha şanslı” dedi

    ve 'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemek için yarıştığı adaylık sürecine 'in milli takımı bırakması damga vurabilir.

    Alman () muhabiri Joscha Weber "Mesut Özil krizi, Almanya'nın EURO 2024 ev sahipliğini tehlikeye attı. Almanya, Mesut'un bu kararı sonrası hem ev sahipliğini hem onurunu kaybedebilir. Mesut'un düşürüldüğü durum göçmenlerle alakalı ciddi bir sorunun varlığını herkese gösterdi. Mesut'un ırkçılık suçlamalarına kimse kulağını kapatamaz, kapatmamalı. Bu durum Türkiye'yi daha şanslı yapıyor" dedi.

    Weber yazısının sonunda Almanya'nın 2006 organizasyonunu şaibeli bir şekilde aldığını ve bu durumun hala ülkenin üzerinde kara bir bulut gibi dolaştığını belirtti.

    1. 28.7.2018
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