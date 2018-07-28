Türkiye ve Almanya'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemek için yarıştığı adaylık sürecine Mesut Özil'in milli takımı bırakması damga vurabilir.



Alman Deutsche Welle (DW) muhabiri Joscha Weber "Mesut Özil krizi, Almanya'nın EURO 2024 ev sahipliğini tehlikeye attı. Almanya, Mesut'un bu kararı sonrası hem ev sahipliğini hem onurunu kaybedebilir. Mesut'un düşürüldüğü durum göçmenlerle alakalı ciddi bir sorunun varlığını herkese gösterdi. Mesut'un ırkçılık suçlamalarına kimse kulağını kapatamaz, kapatmamalı. Bu durum Türkiye'yi daha şanslı yapıyor" dedi.



Weber yazısının sonunda Almanya'nın 2006 Dünya Kupası organizasyonunu şaibeli bir şekilde aldığını ve bu durumun hala ülkenin üzerinde kara bir bulut gibi dolaştığını belirtti.