Alman muhabirden itiraf: "2024'te Türkiye şanslı!"
Alman DW muhabiri Weber, Mesut Özil’in milli takımı bırakmasının 2024 adaylığını olumsuz etkileyeceğini söyledi. Weber “Türkiye bu yarışta artık daha şanslı” dedi
Türkiye ve Almanya'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemek için yarıştığı adaylık sürecine Mesut Özil'in milli takımı bırakması damga vurabilir.
Alman Deutsche Welle (DW) muhabiri Joscha Weber "Mesut Özil krizi, Almanya'nın EURO 2024 ev sahipliğini tehlikeye attı. Almanya, Mesut'un bu kararı sonrası hem ev sahipliğini hem onurunu kaybedebilir. Mesut'un düşürüldüğü durum göçmenlerle alakalı ciddi bir sorunun varlığını herkese gösterdi. Mesut'un ırkçılık suçlamalarına kimse kulağını kapatamaz, kapatmamalı. Bu durum Türkiye'yi daha şanslı yapıyor" dedi.
Weber yazısının sonunda Almanya'nın 2006 Dünya Kupası organizasyonunu şaibeli bir şekilde aldığını ve bu durumun hala ülkenin üzerinde kara bir bulut gibi dolaştığını belirtti.
- 28.7.2018
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
Alman muhabirden itiraf: "2024'te Türkiye şanslı!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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