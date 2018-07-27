Rusya, Cherchesov ile nikah tazeledi – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    , Cherchesov ile nikah tazeledi

    <a href="/index/rusya?id=21305be7-8d8a-4e9c-a836-bb12ab382dc6" class="" rel="tag">Rusya</a>, Cherchesov ile nikah tazeledi

    Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stanislav Cherchesov'un sözleşmesi iki yıl daha uzatıldı.

    Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2018 'nda elde edilen başarılı sonuç nedeniyle 54 yaşındaki Rus teknik adamın sözleşmesinin iki yıl daha uzatıldığı belirtildi.

    Turnuvaya ev sahipliği yapan , son yıllardaki en iyi performansına bu organizasyonda ulaşmıştı. Sovyetler Birliği döneminde bir Avrupa şampiyonluğu ve iki kez dünya dördüncülüğü elde etmesine rağmen sonraki süreçte düşüşe geçen Rusya, 1991 sonrasında ilk kez 'nda grup aşaması ve son 16 turunu Cherchesov yönetiminde geçmişti.

    1. 27.7.2018 21:28
    2. Güncelleme: 27.7.2018 22:32
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