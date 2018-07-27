Mesut Özil'in ismi Malatya'da spor kompleksine verildi
Irkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in ismi, Malatya'nın merkez Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan spor kompleksine verildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yapımı tamamlandıktan sonra Yeşilyurt Belediyespor Kulübüne tahsis edilen spor kompleksine Mesut Özil'in adının verildiği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mesut Özil'in Alman medyası ve taraftarları tarafından eleştirilmesini asla kabul etmediklerini belirtti.
Oynadığı futbolun yanı sıra duruşu, kişiliği, nezaketi ve efendiliği ile futbolseverlerin ve kendilerinin gönlünde önemli bir yere sahip olan Özil'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafın ardından ırkçı ve siyasi baskılarla karşı karşıya kalmasının kabul edilebilecek bir durum olmadığını vurgulayan Çınar, şunları kaydetti:
"Mesut Özil'in aldığı kararı sonuna kadar haklı görüyoruz ve kendisini destekliyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak da bizler toplumsal hassasiyetleri ön planda tutan, insan hayatında olmazsa olmaz kriterlerin yaşatılması için tüm baskılara rağmen aldığı karardan geri adım atmayan Mesut Özil kardeşimizin adını Yeşilyurt'ta yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak adına Dilek Mahallesinde yapımını tamamladığımız spor kompleksine Mesut Özil adını vermeyi kararlaştırdık."
- 27.7.2018 18:12
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
Mesut Özil'in ismi Malatya'da spor kompleksine verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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