Mesut Özil'in ismi Malatya'da spor kompleksine verildi – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'in ismi 'da spor kompleksine verildi

    Mesut Özil'in ismi Malatya'da spor kompleksine verildi

    Irkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya 'nı bırakan Türk asıllı futbolcu 'in ismi, 'nın merkez Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan spor kompleksine verildi.

    Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yapımı tamamlandıktan sonra Yeşilyurt Belediyespor Kulübüne tahsis edilen spor kompleksine 'in adının verildiği bildirildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mesut Özil'in Alman medyası ve taraftarları tarafından eleştirilmesini asla kabul etmediklerini belirtti.

    Oynadığı futbolun yanı sıra duruşu, kişiliği, nezaketi ve efendiliği ile futbolseverlerin ve kendilerinin gönlünde önemli bir yere sahip olan Özil'in, Cumhurbaşkanı ile çektirdiği fotoğrafın ardından ırkçı ve siyasi baskılarla karşı karşıya kalmasının kabul edilebilecek bir durum olmadığını vurgulayan Çınar, şunları kaydetti:

    "Mesut Özil'in aldığı kararı sonuna kadar haklı görüyoruz ve kendisini destekliyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak da bizler toplumsal hassasiyetleri ön planda tutan, insan hayatında olmazsa olmaz kriterlerin yaşatılması için tüm baskılara rağmen aldığı karardan geri adım atmayan Mesut Özil kardeşimizin adını Yeşilyurt'ta yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak adına Dilek Mahallesinde yapımını tamamladığımız spor kompleksine Mesut Özil adını vermeyi kararlaştırdık."

    1. 27.7.2018 18:12
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