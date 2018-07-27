Rusya’nın en genç iş adamlarından biri olan 24 yaşındaki Kahi Jordania, Hollanda'nın Den Bosch ekibini satın aldı.
Rusya'nın en genç iş adamlarından olan Kahi Jordania, Hollanda'nın popüler kulüplerinden olan Den Bosch'u satın aldı. İş adamının danışmanı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, kulübün satın alınmasıyla ilgili tarafların geçtiğimiz nisan ayından beri müzakereleri sürdürdüğü, nihai anlaşmanın ise bu haftanın başlarında yapıldığı açıklandı.
Hollanda Futbol Federasyonu da satışı onayladığını duyurdu. Görüşmeler neticesinde Jordania'nın kulüp hisselerinin tamamını satın aldığı öğrenildi. Yapılan anlaşmada kulübün Rus iş adamına ne kadar ücretle devredildiği açıklanmadı.
1965 yılında Hollanda'da kurulan Den Bosch Futbol Kulübü, son olarak Hollanda 2. Ligi'nde boy gösteriyor. Kulübün Hollanda'da 1 kez Eredivisie şampiyonluğu bulunuyor.
Manchester United ve Real Madrid'de futbol oynayan dünyanın en başarılı forvetlerinden sayılan Ruud van Nistelrooy, Den Bosch takımında futbola başlayarak profesyonel oldu.
Kahi Jordania ise Rusya iç pazarında petrol ticareti yapan Oil Energy Group (OEG)'un başında bulunuyor.
- 27.7.2018 14:31
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serdar ilgilendikleri kalecilere bak mignolet 407 maç 490 gol Ospina 280 maç 321 gol geleni geçeni almışlar
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xx tv yok diye internetten trt den izliyorum .yayın leş 10 sn de 1 donuyor. verdiğimiz vergilerle biraz hizmet verin ayda yılda bir izliyoruz
Genç Rus iş adamı Hollanda'dan takım aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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