Genç Rus iş adamı Hollanda'dan takım aldı
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Genç Rus 'dan takım aldı

    Genç Rus iş adamı Hollanda'dan takım aldı

    ’nın en genç iş adamlarından biri olan 24 yaşındaki , 'nın ekibini satın aldı.

    'nın en genç iş adamlarından olan , 'nın popüler kulüplerinden olan 'u satın aldı. İş adamının danışmanı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, kulübün satın alınmasıyla ilgili tarafların geçtiğimiz nisan ayından beri müzakereleri sürdürdüğü, nihai anlaşmanın ise bu haftanın başlarında yapıldığı açıklandı.


    Hollanda Federasyonu da satışı onayladığını duyurdu. Görüşmeler neticesinde Jordania'nın kulüp hisselerinin tamamını satın aldığı öğrenildi. Yapılan anlaşmada kulübün Rus iş adamına ne kadar ücretle devredildiği açıklanmadı.
    1965 yılında Hollanda'da kurulan Den Bosch Futbol Kulübü, son olarak Hollanda 2. Ligi'nde boy gösteriyor. Kulübün Hollanda'da 1 kez Eredivisie şampiyonluğu bulunuyor.
    ve 'de futbol oynayan dünyanın en başarılı forvetlerinden sayılan Ruud van Nistelrooy, Den Bosch takımında futbola başlayarak profesyonel oldu.
    Kahi Jordania ise Rusya iç pazarında petrol ticareti yapan Oil Energy Group (OEG)'un başında bulunuyor.

    1. 27.7.2018 14:31
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