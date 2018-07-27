Palmeiras'ta Luiz Felipe Scolari dönemi – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    'ta Luiz dönemi

    Palmeiras'ta Luiz Felipe Scolari dönemi

    ekibi, 69 yaşındaki deneyimli teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Birinci Ligi ekiplerinden , teknik direktörlük görevine Luiz 'yi getirdi.

    Brezilya ekibinden yapılan açıklamada, 69 yaşındaki deneyimli teknik adamla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

    2002 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile şampiyonluk yaşayan Scolari, daha önce 1998-2000 ve 2010-2012 yılları arasında yine Palmeiras'ı çalıştırmıştı.

    Palmeiras, tarihinde 9 kez Brezilya şampiyonluğuna ulaştı.

    1. 27.7.2018 14:11
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