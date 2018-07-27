Palmeiras'ta Luiz Felipe Scolari dönemi
Brezilya ekibi, 69 yaşındaki deneyimli teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Brezilya Birinci Ligi ekiplerinden Palmeiras, teknik direktörlük görevine Luiz Felipe Scolari'yi getirdi.
Brezilya ekibinden yapılan açıklamada, 69 yaşındaki deneyimli teknik adamla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
2002 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile şampiyonluk yaşayan Scolari, daha önce 1998-2000 ve 2010-2012 yılları arasında yine Palmeiras'ı çalıştırmıştı.
Palmeiras, tarihinde 9 kez Brezilya şampiyonluğuna ulaştı.
- 27.7.2018 14:11
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Dirar parayı reddetti
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Abdel sen onu Van Persie ile mi karıştırdın ? imkanı ne verdeyse adam mücadele etti, ne zaman yattı?
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Lens nihayet kendine geldi
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