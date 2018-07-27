Refleks Management ve Stellar arasındaki bu dev anlaşma ile iki şirket, özellikle alt yapılardaki gençlere yoğunlaşacaklar ve ortaklaşa yürütecekleri proje ile genç yetenekleri dünya futboluna kazandıracaklar. Stellar'ın futbol dünyasındaki güçlü bağlantıları sayesinde Avrupa futbolunun kapıları da yetenekli Türk gençlerine ardına kadar açılacak.



Refleks Management Başkanı Olgun Peker, Stellar ile yaptıkları anlaşmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Stellar Başkanı Jonathan Barnett gibi tecrübeli bir futbol adamıyla birlikte olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Türk ve dünya futbolu bundan sonra dev projelere ve büyük sürprizlere hazır olsun. Avrupa'da büyük yatırımlar yapıyoruz. Amacımız, Stellar'ın futbol dünyasındaki tecrübelerinden de faydalanarak alanımızda zirveye çıkmak. Bunu yaparken de dünya futboluna yeni yetenekler kazandırmak" şeklinde konuştu.

Stellar Başkanı Jonathan Barnett ise Refleks Management ile yaptıkları anlaşmadan çok memnun ve mutlu olduklarını ifade etti.