Avrupa futbolunun kapılarını Türk gençlerine açacak anlaşma
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    futbolunun kapılarını Türk gençlerine açacak anlaşma

    Avrupa futbolunun kapılarını Türk gençlerine açacak anlaşma

    1. Lig ekibi Giresunspor’un eski Başkanı 'in sahibi olduğu Refleks Menajerlik, , Jordan Pickford, Kieran Trippier, Jesse Lingard, ve gibi yıldızlarını bünyesinde barından dünyanın 1 numaralı menajerlik grubu Stellar ile ’da ortaklık anlaşması imzaladı.

    ve Stellar arasındaki bu dev anlaşma ile iki şirket, özellikle alt yapılardaki gençlere yoğunlaşacaklar ve ortaklaşa yürütecekleri proje ile genç yetenekleri dünya futboluna kazandıracaklar. Stellar'ın dünyasındaki güçlü bağlantıları sayesinde futbolunun kapıları da yetenekli Türk gençlerine ardına kadar açılacak.


    Refleks Management Başkanı , Stellar ile yaptıkları anlaşmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Stellar Başkanı gibi tecrübeli bir futbol adamıyla birlikte olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Türk ve dünya futbolu bundan sonra dev projelere ve büyük sürprizlere hazır olsun. Avrupa'da büyük yatırımlar yapıyoruz. Amacımız, Stellar'ın futbol dünyasındaki tecrübelerinden de faydalanarak alanımızda zirveye çıkmak. Bunu yaparken de dünya futboluna yeni yetenekler kazandırmak" şeklinde konuştu.
    Stellar Başkanı Jonathan Barnett ise Refleks Management ile yaptıkları anlaşmadan çok memnun ve mutlu olduklarını ifade etti.

    1. 27.7.2018 12:56
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