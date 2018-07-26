Uluslarası Şampiyonlar Kupası'nda Juventus Bayern Münih'i 2 golle devirdi
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda 'i 2-0 mağlup etti!

    Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Juventus Bayern Münih'i 2-0 mağlup etti!

    Uluslarası Şampiyonlar Kupası'nda , 'i 'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

    Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda 'i 2-0 mağlup etti.

    Maçta istatistik olarak Bayern Münih daha etkin gözükse de daha az bulduğu fırsatları değerlendiren Juventus sahada gülen taraf oldu. Juventus'un gollerini 32 ve 40'da kaydetti. Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın 44 dakika forma giydi.

    2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda , penaltı atışlarıyla 'u 4-3 yendi. Bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvada, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica, 'nın Borussia Dortmund takımıyla karşılaştı.

    Alman temsilcisi Maximilian Philipp'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken, Portekiz ekibi Andre Almeida ve Alfa Semedo'nun golleriyle eşitliği sağladı. Penaltılara giden müsabakada rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Benfica, sahadan galip ayrıldı.

    İki İngiliz ekibinin karşı karşıya geldiği maçta , 'yi Muhammed Salah ve 'nin golleriyle 2-1 yendi. Manchester ekibinin tek golü Leroy Sane'den geldi.

    Kupada oynanan diğer mücadelelerde Tottenham, 'nın Roma takımını 4-1 mağlup ederken, 1-1'lik eşitliğin bozulmadığı ve penaltılara giden karşılaşmada ise , Milan'ı 9-8 yendi.

    Roma'da forma giyen milli futbolcu , Tottenham karşısında 52 dakika sahada kaldı.

    Avrupa'nın önde gelen 18 takımının yer aldığı 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na, Avrupa, ABD ve Singapur ev sahipliği yapıyor. Avrupa ayağındaki karşılaşmalar Avusturya, , , İtalya, Polonya, Portekiz, , İsveç ve İsviçre'de oynanıyor.

    Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City ve Tottenham, İspanya'dan Barcelona, ve Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon, Portekiz'den Benfica kulüpleri katılıyor.

    1. 26.7.2018 12:34
    2. Güncelleme: 26.7.2018 12:37
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