Bayern Münih: 3 - Paris Saint-Germain: 1 maç sonucu Uluslararası Şampiyonlar Kupası – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    : 3 - Saint-Germain: 1 maç sonucu Uluslararası Şampiyonlar Kupası

    Bayern Münih: 3 - Paris Saint-Germain: 1 maç sonucu Uluslararası Şampiyonlar Kupası

    Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda , Saint-Germain'i (PSG) 3-1 yendi.

    Bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın Avusturya ayağında, Almanya temsilcisi ile Fransız ekibi Saint-Germain karşılaştı.

    Klagenfurt kentinde oynanan maçta Bayern Münih'in gollerini , Renato Sanches ve Joshua Zirkzee atarken, PSG'nin tek golünü Timothy Weah kaydetti.

    Avrupa'nın önde gelen 18 takımının yer aldığı 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD, Avrupa ve Singapur olmak üzere 3 ayağı bulunuyor. Turnuvanın Avrupa ayağındaki karşılaşmalar ise Avusturya, İngiltere, Fransa, İtalya, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İsviçre'de yapılacak.

    Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, , Manchester City ve Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon, Portekiz'den ise Benfica kulüpleri katılıyor.

    1. 21.7.2018 21:11
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