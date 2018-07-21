Bayern Münih: 3 - Paris Saint-Germain: 1 maç sonucu Uluslararası Şampiyonlar Kupası
Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Bayern Münih, Paris Saint-Germain'i (PSG) 3-1 yendi.
Bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın Avusturya ayağında, Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain karşılaştı.
Klagenfurt kentinde oynanan maçta Bayern Münih'in gollerini Javi Martinez, Renato Sanches ve Joshua Zirkzee atarken, PSG'nin tek golünü Timothy Weah kaydetti.
Avrupa'nın önde gelen 18 takımının yer aldığı 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD, Avrupa ve Singapur olmak üzere 3 ayağı bulunuyor. Turnuvanın Avrupa ayağındaki karşılaşmalar ise Avusturya, İngiltere, Fransa, İtalya, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İsviçre'de yapılacak.
Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City ve Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon, Portekiz'den ise Benfica kulüpleri katılıyor.
- 21.7.2018 21:11
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
Bayern Münih: 3 - Paris Saint-Germain: 1 maç sonucu Uluslararası Şampiyonlar Kupası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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