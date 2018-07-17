Türkiye Plaj Futbol Ligi Manavgat etabında gol yağmuru
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    etabında gol yağmuru

    <a href="/index/turkiye-plaj-futbol-ligi-manavgat?id=9b37cdb5-4668-4f00-a76f-d74e0b16e3e8" class="" rel="tag">Türkiye Plaj Futbol Ligi Manavgat</a> etabında gol yağmuru

    TÜRKİYE Futbol Federasyonu ve 'nin organize ettiği etabında oynanan ilk iki gün karşılaşmalarında 66 gol atıldı.

    Manavgat'ın Boğaz Otel plajında pazar günü başlayan ve 10 takımın katıldığı etabında grup maçları devam etti. Sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmalarda ilk 2 günde 66 gol atıldı. Turnuvada adlı takımdan Ahmet Arıcı 8 golle gol krallığında önde giderken, adlı takımdan Emrah Ekmekçi 7 golle ikinci sırada yer aldı.
    Dün akşam oynanan maçlarda ise Başarı , Modhose'ı 4-3; , Bahçekonut'u 4-3; Muhtarlar Derneği, Baggi Men'i 7-3 ve , Cenaze İşleri'ni 5-2 mağlup etti.
    Karşılaşmalar sonucunda gruplarında ilk iki sırayı alacak olan takımlar tek devreli, lig usulüyle birbirleriyle maç yapacak ve en çok puan alan takım etabında şampiyon olacak.

    1. 17.7.2018 12:39
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