Daley Blind, eski takımı Ajax’a döndü
Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax, İngiliz temsilcisi Manchester United’de forma giyen eski futbolcusu Daley Blind’i 16 milyon Euro’ya transfer etti. Ajax, Blind ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Blind, 2014 yılında 17.5 milyon Euro'ya Manchester United'a transfer olmuştu. 28 yaşındaki futbolcu, Manchester'da toplamda 141 resmi maça çıktı.
- 17.7.2018 14:13
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
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Beşiktaş'tan UEFA açıklaması!
Toplam 1
Yorum
hukuksal hakki yok koskoca klübün düştüğü hale bakarmisiniz ne demek taraftar gelmesin deplasman maçlarına
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