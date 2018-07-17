Daley Blind, eski takımı Ajax’a döndü
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    , eski takımı ’a döndü

    Daley Blind, eski takımı Ajax’a döndü

    ekiplerinden , İngiliz temsilcisi ’de forma giyen eski futbolcusu ’i 16 milyon Euro’ya etti. Ajax, Blind ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

    Yeni sezon çalışmalarını sürdüren , eski futbolcusunu takıma kazandırdı. Hollanda takımı, ekiplerinden 'da oynayan savunma oyuncusu 'i kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, transferin 16 milyon Euro'ya gerçekleştiği aynı zamanda bu miktar değişkenlere göre 20.5 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtildi. Kırmızı-beyazlılar, Blind ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzaladı.
    Blind, 2014 yılında 17.5 milyon Euro'ya Manchester United'a transfer olmuştu. 28 yaşındaki futbolcu, Manchester'da toplamda 141 resmi maça çıktı.
    1. 17.7.2018 14:13
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