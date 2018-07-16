Elaziz Belediyespor, son olarak Tuzlaspor’da oynayan kaleci Kaan Kars ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezonda Elazığ'ı temsil edecek olan Elaziz Belediyespor, dış transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı - Lacivertli ekip, son olarak 2. lig takımlarından Tuzlaspor'da forma giyen kaleci Kaan Kars ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Orduspor altyapısından yetişen ve Karadeniz ekibiyle çeşitli lig deneyimleri yaşayan Kaan, geçen sezonu Tuzlaspor'da tamamladı.
Elaziz Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Profesyonel futbol takımımız son olarak Tuzlaspor'da görev yapan 24 yaşındaki kaleci Kaan Kars ile 2 yıllık mukavele imzalamıştır. Kaan'a hoş geldin diyor, kırmızı - lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.
- 16.7.2018 14:19
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Galatasaray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA 2 AYDIR BISEY YOK, HALDUN USTUNEL'I GETIRIN NE TRANSFERLER YAPAR, ALBAYRAK COK ACEMI
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 12
Yorum
Gslı Beyler gidin kendi sayfanızda yorum yapın..O gelir stad dolar o gelir şampiyonluk gelir o varsa başarı vardır..Biz seviyoruz kime ne...
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Galatasaray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif
Toplam 4
Yorum
pomak amma abarttilar bu adamı yaa şampiyonlar liginde oynayacağız bununlamı,gördük dünya kupasında nasıl oluğunu adam gibi adam alın..
Kaleci Kaan, Elaziz Belediyespor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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