Kaleci Kaan, Elaziz Belediyespor’da
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    <a href="/index/kaleci-kaan?id=c6c806a8-c86e-432f-9455-a8f20b57f783" class="" rel="tag">Kaleci Kaan</a>, <a href="/index/elaziz-belediyespor?id=f1f128ce-30e1-4fa1-a389-4fa033674e6a" class="" rel="tag">Elaziz Belediyespor</a>’da

    , son olarak Tuzlaspor’da oynayan Kars ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


    3. Lig 2. Grup'ta yeni sezonda 'ı temsil edecek olan , dış transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı - Lacivertli ekip, son olarak 2. lig takımlarından Tuzlaspor'da forma giyen Kars ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Orduspor altyapısından yetişen ve ekibiyle çeşitli lig deneyimleri yaşayan Kaan, geçen sezonu Tuzlaspor'da tamamladı.


    Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Profesyonel futbol takımımız son olarak Tuzlaspor'da görev yapan 24 yaşındaki kaleci ile 2 yıllık mukavele imzalamıştır. Kaan'a hoş geldin diyor, kırmızı - lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

    1. 16.7.2018 14:19
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