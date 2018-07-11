Ronaldo transferi İtalyan basınının gündeminde

İtalyan ANSA ajansı, Ronaldo'nun Real Madrid'den Juventus'a transfer olduğunu bildirdiği haberinde, futbol camiasından gelen tepkilere de yer verdi.

Ronaldo'nun yeni takım arkadaşlarından Paulo Dybala'nın "Hoş geldin Cristiano" ve Sami Khedira'nın "Bu harika bir gün" şeklindeki ifadelerinin aktarıldığı haberde, kulübün eski teknik direktörlerinden Fabio Capello'nun kulüp başkanı Andrea Agnelli'yi tebrik ettiğine ve "Buna inanamıyorum" şeklindeki mesajına yer verildi.

"İnanılmaz ama gerçek"

La Gazzetta dello Sport gazetesi, "Ronaldo, Juventus'un başyapıtı, ani değişiklik herkes için gol oldu" başlığıyla verdiği haberinde, şunları kaydetti:

"İnanılmaz ama gerçek, o geldi. Birkaç gün öncesine kadar basitçe bir rüya veya eleştirenler için 'yaz ortası gafı' olan şey, Andrea Agnelli'nin Yunanistan'daki unutulmaz ani atağıyla gerçekleşti. Eve 5 FIFA Altın Top Ödüllü parlayan bir kupayla döndük. Cristiano Ronaldo, dünyanın en güçlüsü, gelecek dört yıl boyunca bizim statlarımızda, siyah-beyaz renkler içinde oynayacak."

"Hoş geldin Ronaldo"

Tuttosport gazetesinde, Ronaldo'ya en içten şekilde "Hoş geldin" dileklerinin iletildiği belirtildi.

Haberde, "Juventus, yüzyılın rüzgarını elde etmek için doğru adamı, doğru zamanda seçti. Serie A'yı tekrar dünyanın merkezine oturtmak oldukça çarpıcı, medya cazibesini küresel boyutta artırıyor. Sonbaharda Juventus, 121. yaşına girecek ama hiç bu kadar iyi olmamıştı. Hoş geldin Ronaldo. Futbolumuzun seni ne kadar çok beklediğini bilemezsin." ifadelerine yer verildi.

"Ronaldo, tarihi bir operasyon oldu"

La Repubblica gazetesi, "Resmi: Cristiano Ronaldo Juventus'ta" başlığıyla duyurduğu haberinde, Serie A Başkanı Gaetano Micciche'nin "Cristiano Ronaldo, sadece Juventus için değil, Torino şehri ve aynı zamanda İtalyan sporu için de tarihi bir operasyon oldu. Bütün İtalyan futbol sistemi, hem performans ve yarış hem de sektöre değer katılması bakımından yarar sağlayacak." şeklindeki değerlendirmesini okurlarına aktardı.

"Rüya gerçek oldu"

İtalya'nın bir diğer önemli gazetesi La Stampa'da ise Ronaldo'nun Juventus'a transferine ilişkin, "Rüya gerçek oldu, Cristiano Ronaldo artık bir Juventus oyuncusu." yorumuna yer verildi.

"İşte o Ronaldo, bugün Juventus'ta"

Corriere dello Sport'ta ise "İnanamıyorum" başlığıyla verilen bir yorum haberinde, şunlar kaydedildi:

"Ronaldo, Real Madrid-Barcelona maçlarını televizyonda tıpkı bir İspanyol gibi kocaman gözler ve atan bir kalple takip etmemizi sağladı ki o ve Messi'nin sahada olduğu El Clasico, her zaman için kaçırılmayacak bir etkinlik olmuştur. Peş peşe 3 şampiyonluk almış, bütün stadın çılgınca alkışladığı ters akrobasinin Ronaldo'su. İşte o Ronaldo, bugün Juventus'ta."