Ronaldo'nun Juventus'a transferi İspanya basınında
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    Ronaldo'nun 'a transferi basınında

    Ronaldo'nun Juventus'a transferi İspanya basınında

    basını, 'in yıldız oyuncusu 'nun İtalyan ekibi 'a transferine geniş yer verdi.

    Spor gazetelerinden Marca, Ronaldo'nun gidiş haberini, "Dengi olmayacak" manşeti ile duyurdu.

    İlk sayfada Ronaldo'nun kaydettiği 451 golü atılan takımların logolarıyla kaplı toplarla gösteren gazete, haberinde " artık oyuncusu değil." denilerek, Portekizli yıldızın 112 milyon avroya 'a gittiği kaydedildi.

    Haberde ayrıca, Real Madrid'in serbest kalma bedeli olan 1 milyar avroyu 112 milyon avroya düşürerek gidişi kolaylaştırdığı ve bu durumu oyunucunun takımın artık kendisini istemediği şeklinde değerlendirdiği belirtildi.

    Gazetenin başka bir haberinde ise, transferin bir çok kulübü etkileyeceği belirtilerek, "Cristiano Ronaldo, piyasasında domino etkisine yol açabilir. Avrupa'da 5 kez yılın futbolsucu seçilen Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferi piyasada domino etkisine yol açacak potansiyeliyle Avrupa futbolunu sarsabilir." değerlendirmesi yapıldı.

    "Ciao, Ronaldo"

    Diğer bir spor gazetesi AS, manşetten verdiği haberde, "Ciao, Ronaldo" başlığını kullandı. Ronaldo'nun bu yaz Real Madrid'i bırakmayı aylardır düşündüğü yazılan gazetede, yıldız futbolcunun her bir sezon için 30 milyon alacağı belirtti.

    Şampiyonlar Ligi finalinde Ronaldo'nun takımdan ayrılacağının işaretini verdiğinin vurgulandığı haberde, "Ronaldo bu andan itibaren de tekliflere baktı ve Juventus'ta karar kıldı. Real Madrid ise gitmek isteyenin kendisi olduğunu teyit etmesi durumunda onu satmayı kabul etti." denildi.

    "En çok değer veren" takıma gidiyor"

    , "Cristiano, Madrid'deki altın çağın ardından Juventus'a gidiyor" başlığıyla verdiği haberde, oyunucunun takım tarihinin en skorer oyuncusu olduğu ve taraflar arasındaki anlaşmazlığın vurgulanmasının ardından gitme kararı aldığı ifade edildi.

    gazetesinde ise, oyuncunun Real Madrid'deki maaşının 23 milyon avro olduğu ve takımın bunu artırmak istemediği, Juventus'un ise 30 milyon avro teklif ettiği belirtilerek, Ronaldo'nun da kendisine "en çok değer veren" takımdan yana tercihini kullandığı yazıldı.

    1. 11.7.2018 12:17
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