Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la verdiği fotoğraf sebebiyle Alman taraftarlar ve siyasilerden yoğun şekilde tepki alan Mesut Özil, Alman milli takımını bırakma kararı aldı.
2014 yılında Dünya Kupası'nı kazanan Almanya, son şampiyon apoletiyle 2018 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmişti. Bu vedadan sonra Almanya'da günah keçisi ilan edilen Mesut Özil milli takımı bırakma kararı aldı.
Sky Almanya'nın edindiği bilgilere göre Arsenal'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, Alman Milli Takımı'nı bıraktı.
Mesut Özil'in babası Mustafa Özil de Bild'e yaptığı açıklamada oğlunun yerinde olsa milli takımı bırakacağını söylemişti.
- 9.7.2018 21:32
- Güncelleme: 10.7.2018 02:44
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
serdar Türküm deyipte Türk milli takımını seçmeyen almanla ne çok ilgilendiniz be 1 aydır özili okuyoruz beter olsunlar kendi ülkesini seçmyenler
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
mustafa iyi yapmis bence daha önce birakmaliydi cünki almanlara iylik yaramaz
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UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı
Toplam 10
Yorum
aynıtas Kadro aynı,aynı film oynuyor..Dolayısıyla filmin sonu da aynı
Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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