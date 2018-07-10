Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    Flaş iddia! milli takımını bıraktı

    Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la verdiği fotoğraf sebebiyle Alman taraftarlar ve siyasilerden yoğun şekilde tepki alan , Alman milli takımını bırakma kararı aldı.

    2014 yılında Dünya Kupası'nı kazanan , son şampiyon apoletiyle 2018 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmişti. Bu vedadan sonra Almanya'da günah keçisi ilan edilen milli takımı bırakma kararı aldı.

    Sky Almanya'nın edindiği bilgilere göre 'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, Alman Milli Takımı'nı bıraktı.

    Mesut Özil'in babası Mustafa Özil de Bild'e yaptığı açıklamada oğlunun yerinde olsa milli takımı bırakacağını söylemişti.

    1. 9.7.2018 21:32
    2. Güncelleme: 10.7.2018 02:44
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