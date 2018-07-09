Başkan Erdoğan açıkladı! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu oldu

24 Haziran seçimlerinde tarihi bir farkla yeni sistemin kurucu başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinesini dün yaptığı toplantıda açıkladı. İlk kez milletvekili olmayanların da yer aldığı bakanlar kurulunda Gençlik ve Spor Bakanlığı'na son olarak Spor Toto Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Muharrem Kasapoğlu getirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesinde yer alan Kasapoğlu'na yeni görevi nedeniyle spor kulübü ve sporculardan tebrik mesajı yağdı.



TESİSLEŞMEYE ÖNEM VERİYOR



Yeni kabinede görev alacak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Geçmişte başbakanlık müşavirliği de yaptı. Spor Toto Teşkilat Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak amacıyla, spor yapmalarına imkan sağlayacak projeleri ile tanınan Kasapoğlu, sporda tesisleşmeyle ilgili çalışmalarıyla da takdir toplamıştı.



MUSTAFA KASAPOĞLU KİMDİR?

Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak amacıyla, spor yapmalarına imkan sağlayacak projeleri ile tanınıyor.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt genelinde sporda tesisleşmeye yönelik attığı önemli adımlarla büyük takdir toplamıştı.