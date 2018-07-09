İspanya Luis Enrique'ye emanet – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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HEPSİ
    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    'ye emanet

    <a href="/index/ispanya?id=edcf5b2f-7bb4-4d5f-a757-09c2733c14ca" class="" rel="tag">İspanya</a> <a href="/index/luis-enrique?id=aeaf7e49-979b-42a2-a60b-eee86b9f1526" class="" rel="tag">Luis Enrique</a>'ye emanet

    Hierro'dan boşalan teknik direktörlüğüne getirildi.

    'nın eski teknik direktörü , Milli Takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


    1. 9.7.2018 15:10
    2. Güncelleme: 9.7.2018 15:12
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