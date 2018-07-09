İşte David Beckham'ın 'futbol cenneti'
MLS'de boy gösterecek yeni takım için çalışmalarını sürdüren David Beckham ve ortağının hayali gerçek olmak üzere!
Eski İngiliz yıldız futbolcu David Beckham, 2018 yılının Ocak ayında ABD'nin Miami şehrinde bir MLS takımı kurmayı planladıklarının müjdesini vermişti.
Bu takımın MLS'de mücadele edebilmesi için gerekli yasal sürecin başlatıldığını belirten David Beckham, Miami'de büyük bir arazi üzerine stat ve tesis kurmayı planladıklarını da açıklamıştı.
Bu projenin görüntüleri kısa süre önce futbolseverlerle paylaşıldı.
Adı Miami Freedom Park (Özgürlük Parkı) olarak belirlenen tesislerin ABD'nin Florida eyaletinin güneyinde inşa edileceği belirtildi.
Beckham'ın Miami'li iş ortağı Jorge Mas'ın kişisel ve kulübün resmi twitter hesabından Pazar günü yayınlanan videoda stat ve tesislerie ilgili bilgilere yer verildi.
Videodaki bilgilere göre tesisler 450 bin metre karelik yeşil alan üzerine inşa edilecek, yeşil alan mümkün olduğunca korunacak,.
Tesislerin 95 bin metre karelik bölümü genç takımlara ayrılacak, önümüzdeki en az 3 yıl için 11 bin kişiye iş imkanı sağlanacak.
- 9.7.2018 14:48
- Güncelleme: 9.7.2018 14:54
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Cocu Elmas buldu!
Toplam 1
Yorum
KrAlex Bu çocuğun kumaşı sağlam gerekirse bu sezon yapılanma sezonu olacağından feda başlatılabilir alt yapıdan potansiyelli oyuncular A takıma..
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En dayanıklı İbanez oldu
Toplam 1
Yorum
ts61 sezon başladığındada paf takıma yollayıp ödüllendirirsiniz. şu damdoya verilen şans bu adama verilmedi ve bunun gibi nicelere...
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Fenerbahçe Volkan Demirel ile yeni sözleşme imzaladı
Toplam 4
Yorum
fbli azizin başkanlığı süresince fb liğimi dondurmuştum,ali koç geldi tekrar fb liliğime devam demiştim, ama volkan yüzünden tekrar donduracağım.
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