İşte David Beckham'ın 'futbol cenneti' – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
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    İşte David Beckham'ın 'futbol cenneti'

    İşte David Beckham'ın 'futbol cenneti'

    'de boy gösterecek yeni takım için çalışmalarını sürdüren David Beckham ve ortağının hayali gerçek olmak üzere!

    Eski İngiliz yıldız futbolcu David Beckham, 2018 yılının Ocak ayında ABD'nin şehrinde bir takımı kurmayı planladıklarının müjdesini vermişti.

    Bu takımın 'de mücadele edebilmesi için gerekli yasal sürecin başlatıldığını belirten David Beckham, 'de büyük bir arazi üzerine stat ve tesis kurmayı planladıklarını da açıklamıştı.

    Bu projenin görüntüleri kısa süre önce futbolseverlerle paylaşıldı.

    Adı Freedom Park (Özgürlük Parkı) olarak belirlenen tesislerin ABD'nin Florida eyaletinin güneyinde inşa edileceği belirtildi.

    Beckham'ın 'li iş ortağı Jorge Mas'ın kişisel ve kulübün resmi twitter hesabından Pazar günü yayınlanan videoda stat ve tesislerie ilgili bilgilere yer verildi.



    Videodaki bilgilere göre tesisler 450 bin metre karelik yeşil alan üzerine inşa edilecek, yeşil alan mümkün olduğunca korunacak,.



    Tesislerin 95 bin metre karelik bölümü genç takımlara ayrılacak, önümüzdeki en az 3 yıl için 11 bin kişiye iş imkanı sağlanacak.

    1. 9.7.2018 14:48
    2. Güncelleme: 9.7.2018 14:54
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