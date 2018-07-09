Ronaldo tatilin tadını çıkarıyor – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Ronaldo tatilin tadını çıkarıyor

    Ronaldo tatilin tadını çıkarıyor

    Son günlerde adı sıkça İtalyan ekibi 'la anılan Portekizli dünya yıldızı ailesiyle tatilin keyfini çıkarıyor.

    2018 Dünya Kupası'na veda etmeleri sonrası soluğu ailesinin yanında alan Ronaldo, kız arkadaşı , oğlu . ve kızı Alana Martina ile tekne gezisine çıktı.

    'deki geleceği merak konusu olan ve 'a 100 milyon euro karşılığında transfer olacağı iddia edilen Ronaldo akşam ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi.



    ve kız arkadaşı tatil fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle de paylaştı.

    1. 9.7.2018 14:47
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