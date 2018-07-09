Ronaldo tatilin tadını çıkarıyor
Son günlerde adı sıkça İtalyan ekibi Juventus'la anılan Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ailesiyle tatilin keyfini çıkarıyor.
2018 Dünya Kupası'na veda etmeleri sonrası soluğu ailesinin yanında alan Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez, oğlu Ronaldo Jr. ve kızı Alana Martina ile tekne gezisine çıktı.
Real Madrid'deki geleceği merak konusu olan ve Juventus'a 100 milyon euro karşılığında transfer olacağı iddia edilen Ronaldo akşam ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi.
Cristiano Ronaldo ve kız arkadaşı Georgina Rodriguez tatil fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle de paylaştı.
- 9.7.2018 14:47
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Cocu Elmas buldu!
Toplam 1
Yorum
KrAlex Bu çocuğun kumaşı sağlam gerekirse bu sezon yapılanma sezonu olacağından feda başlatılabilir alt yapıdan potansiyelli oyuncular A takıma..
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En dayanıklı İbanez oldu
Toplam 1
Yorum
ts61 sezon başladığındada paf takıma yollayıp ödüllendirirsiniz. şu damdoya verilen şans bu adama verilmedi ve bunun gibi nicelere...
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Fenerbahçe Volkan Demirel ile yeni sözleşme imzaladı
Toplam 4
Yorum
fbli azizin başkanlığı süresince fb liğimi dondurmuştum,ali koç geldi tekrar fb liliğime devam demiştim, ama volkan yüzünden tekrar donduracağım.
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