Paulinho, Talisca'nın takımı Guangzhou Evergrande ile anlaştı
Çin ekibi Guangzhou Evergrande, eski futbolcusu Brezilyalı Paulinho'yu bir yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.
Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, geçen sene Guangzhou Evergrande'den 40 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan 29 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak Çin ekibine gönderildiği bildirildi.
Paulinho, 2015'te transfer olduğu Guangzhou Evergrande ekibiyle çıktığı 95 maçta 27 gol kaydetmişti. Geçen sezonu Barcelona'da geçiren Brezilyalı futbolcu, İspanyol ekibiyle 49 maça çıkıp 9 kez rakip fileleri havalandırdı.
- 8.7.2018 23:07
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kemal fasistlige izin yok, en agir cezayi almali
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mumla arayacaksiniz Aykutu azizi mumla arayacaksiniz ama gecti bolunun pazarı sur eserini nigdeye
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FA- 1907 buena mejora, Amigo
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