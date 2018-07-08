Paulinho, Talisca'nın takımı Guangzhou Evergrande ile anlaştı – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Paulinho, 'nın takımı ile anlaştı

    Paulinho, Talisca'nın takımı Guangzhou Evergrande ile anlaştı

    ekibi , eski futbolcusu Brezilyalı Paulinho'yu bir yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

    Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, geçen sene 'den 40 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan 29 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak ekibine gönderildiği bildirildi.

    Paulinho, 2015'te transfer olduğu Guangzhou Evergrande ekibiyle çıktığı 95 maçta 27 gol kaydetmişti. Geçen sezonu Barcelona'da geçiren Brezilyalı futbolcu, İspanyol ekibiyle 49 maça çıkıp 9 kez rakip fileleri havalandırdı.

    1. 8.7.2018 23:07
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