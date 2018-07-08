Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya FIFA'dan soruşturma!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ya 'dan soruşturma!

    <a href="/index/besiktasli-domagoj-vida?id=ef903907-3237-4ad4-8ed9-ce4d365a756e" class="" rel="tag">Beşiktaşlı Domagoj Vida</a>'ya <a href="/index/fifa?id=5b260483-9ae4-4642-9f34-3d3114e5dd2f" class="" rel="tag">FIFA</a>'dan soruşturma!

    , galibiyetinden sonra soyunma odasında "Yaşasın " diye bağıran Domagoj Vida hakkında, politik slogan atıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

    Hırvatistan'ın Dünya Kupası Çeyrek Finali'nde 'yı elediği maç sonrası Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida'nın 'Yaşasın ' açıklaması 'yı harekete geçirdi.

    Dünya Kupası Çeyrek Finali'nde Hırvatistan, ev sahibi 'yı penaltılar sonrasında geçerek yarı finale yükseldi. Hırvat Milli Takımı'nda oynayan Beşiktaşlı defans oyuncusu Domagoj Vida, maçın 100. dakikada ülkesini 2-1 öne geçiren golü kaydetmiş, penaltı atışlarında da fileleri havalandırmıştı.

    Başarılı futbolcu gösterdiği performansla göz doldururken, karşılaşmanın ardından yaptığı bazı hareketler sonrasında FIFA'lık oldu. 29 yaşındaki futbolcu, soyunma odasında çekilen videoda 'Yaşasın ' diye yaptığı açıklama sonrasında FIFA, politik slogan atıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

    Vida'nın bu açıklamasının görüntüsü sosyal medyada da yer aldı. İŞTE O GÖRÜNTÜ! TIKLAYIN

    Vida konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

    "Rus halkına saygılıyım. Bu söylemim Ukraynalı arkadaşlarım için bir şakadan ibaretti. , politikanın dışında tutulmalı. Kesinlikle kötü bir niyetim yoktu."

    İspanyol AS gazetesinin iddiasına göre, Vida İngiltere maçında sahada olacak.

    1. 8.7.2018 15:14
    2. Güncelleme: 8.7.2018 17:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ya 'dan soruşturma! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN