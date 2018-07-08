Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya FIFA'dan soruşturma!
FIFA, Rusya galibiyetinden sonra soyunma odasında "Yaşasın Ukrayna" diye bağıran Domagoj Vida hakkında, politik slogan atıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Hırvatistan'ın Dünya Kupası Çeyrek Finali'nde Rusya'yı elediği maç sonrası Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida'nın 'Yaşasın Ukrayna' açıklaması FIFA'yı harekete geçirdi.
FIFA Dünya Kupası Çeyrek Finali'nde Hırvatistan, ev sahibi Rusya'yı penaltılar sonrasında geçerek yarı finale yükseldi. Hırvat Milli Takımı'nda oynayan Beşiktaşlı defans oyuncusu Domagoj Vida, maçın 100. dakikada ülkesini 2-1 öne geçiren golü kaydetmiş, penaltı atışlarında da fileleri havalandırmıştı.
Başarılı futbolcu gösterdiği performansla göz doldururken, karşılaşmanın ardından yaptığı bazı hareketler sonrasında FIFA'lık oldu. 29 yaşındaki futbolcu, soyunma odasında çekilen videoda 'Yaşasın Ukrayna' diye yaptığı açıklama sonrasında FIFA, politik slogan atıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Vida'nın bu açıklamasının görüntüsü sosyal medyada da yer aldı. İŞTE O GÖRÜNTÜ! TIKLAYIN
Vida konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"Rus halkına saygılıyım. Bu söylemim Ukraynalı arkadaşlarım için bir şakadan ibaretti. Futbol, politikanın dışında tutulmalı. Kesinlikle kötü bir niyetim yoktu."
İspanyol AS gazetesinin iddiasına göre, Vida İngiltere maçında sahada olacak.
- 8.7.2018 15:14
- Güncelleme: 8.7.2018 17:37
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Toplam 1
Yorum
SAYGILAR ÖZKAN HOCA TFF NİN BAŞINA GETİRİLMESİ GEREKEN TEK DÜRÜST HOCA VE İNSAN.
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Maurico İsla
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Yorum
berlin bu adamı gelmeden bir kaç defa izlemiştim. Çok iyiydi bu ya. Gökhan gönül gibi birşeydi. ondan bile iyi olabilir. Fenere gelince bir şey olu
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Fenerbahçe, İstanbulspor ile berabere kaldı
Toplam 1
Yorum
KrAlex Bu sene en büyük transfer yönetim ve genç oyuncular olacaktır. Alt yapıdaki gençleri kazanmaya odaklı oynarsak büyük kazanç olacaktır bu.
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