Vidadan olay tezahürat! Ceza gelebilir - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH
    GALERİ

    Vida'dan olay tezahürat! Ceza gelebilir

    Beşiktaşlı Domagoj Vida, Hırvatistan'ın Rusya'yı yendiği karşılaşmanın ardından tribünleri karıştırdı
    8 Temmuz 2018 Pazar, 10:36:46 Güncelleme: 10:45:23
    Vida'dan olay tezahürat! Ceza gelebilir
    • 1
    • 7
    Vidadan olay tezahürat! Ceza gelebilir

    Domagoj Vida'nın Rusya'yı eledikleri maçın ardından yaptığı tezahürat dikkat çekti.

    Vida'dan olay tezahürat! Ceza gelebilir
    • 2
    • 7
    Vidadan olay tezahürat! Ceza gelebilir

    Takımın scoutlarından Ognjen Vukojevic ile birlikte "Yaşasın Ukrayna! Bu galibiyet Ukrayna için!" diye bağırdığı görülen Vida, galibiyeti Rusya ile sorunlar yaşayan ülkeye armağan etti. Bu durum bazı Rus gazetecileri sinirlendirirken, FIFA'dan ceza dahi talep edenler var.

    Vida'dan olay tezahürat! Ceza gelebilir
    • 3
    • 7
    Vidadan olay tezahürat! Ceza gelebilir

    Rusya'nın Ukrayna'ya bağlı olan Kırım'ı 2014 yılında ilhak etmesinden bu yana iki ülke arasında büyük bir gerginlik söz konusu.

    Vida'dan olay tezahürat! Ceza gelebilir
    • 4
    • 7
    Vidadan olay tezahürat! Ceza gelebilir

    Ruslar, Vida'nın bu hareketinin politik olduğunu ve FIFA kurallarına aykırı olduğunu savunuyorlar. Beşiktaş'a transfer olmadan önce uzun bir süre boyunca Ukrayna'nın köklü ekibi Dinamo Kiev'de forma giyen Domagoj Vida ise politik bir mesaj verme niyetinde olmadığını söyledi.

    Vida'dan olay tezahürat! Ceza gelebilir
    • 5
    • 7
    Vidadan olay tezahürat! Ceza gelebilir

    Sports.ru'ya konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vida, "Galibiyet Hırvatistan için. Politika yok. Şaka var. Dinamo Kiev'de oynadığı için Ukrayna'da arkadaşlarım var. Rus halkını seviyorum. Sadece bir şakaydı." dedi.

    Vida'dan olay tezahürat! Ceza gelebilir
    • 6
    • 7
    Vidadan olay tezahürat! Ceza gelebilir

    Vukojevic ve Vida, Dinamo Kiev'de birlikte forma giymişlerdi. (Goal)

    Vida'dan olay tezahürat! Ceza gelebilir
    • 7
    • 7
    Vidadan olay tezahürat! Ceza gelebilir
    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN