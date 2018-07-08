Vida'dan olay tezahürat! Ceza gelebilir

Takımın scoutlarından Ognjen Vukojevic ile birlikte "Yaşasın Ukrayna! Bu galibiyet Ukrayna için!" diye bağırdığı görülen Vida, galibiyeti Rusya ile sorunlar yaşayan ülkeye armağan etti. Bu durum bazı Rus gazetecileri sinirlendirirken, FIFA'dan ceza dahi talep edenler var.