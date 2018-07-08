Yeni sezona Slovakya'da hazırlanan Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Macaristan ekiplerinden Gyirmot'u 4-1 mağlup etti.
BU KEZ ASLAR SAHADA
Teknik direktör Şenol Güneş, Gyirmot karşısına as oyuncuların çoğunlukta olduğu bir kadro ile çıktı. Kalede Ersin'e şans veren tecrübeli teknik adam geri dörtlüyü Necip, Medel, Mitrovic ve Caner'den oluşturdu. BCF Siofok maçında olduğu gibi 4-4-2 dizilişini deneyen Şenol Güneş, orta sahada Lens, Oğuzhan, Tolgay, Babel, ileri ikilide de Vagner Love ve Larin'e görev verdi.
Maçın başından itibaren oyun üstünlüğünü elinde bulunduruan Beşiktaş, 21'inci dakikada Love ile öne geçti. 40'ıncı dakikada Oğuzhan'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Babel kaçırınca ilk yarı 1-0'lık skorla tamamlandı.
Siyah beyazlılar, ikinci yarıda da üstünlüğünü devam ettirerek farka ulaştı. Oğuzhan'ın 49'uncu dakikadaki golüyle skor 2-0'a gelirken, sezon başı çalışmalarının en formda iki oyuncusundan biri olan Love 70'inci dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. Golden sonra da ataklarını sürdüren Beşiktaş'ın 4'üncü golü 72'nci dakikada Babel ile geldi. Beşiktaş'ın temposu 4'üncü golden sonra düşünce, Gyirmot son dakikada Horvarth ile golü bularak maçın 4-1 bitmesini sağladı.
SLOVAKYA KAMPI TAMAMLANDI
Beşiktaş, Gyirmot maçı ile Slovakya kampını tamamladı. 30 Haziran'dan bu yana çalışmalarını Slovakya'nın Samorin bölgesinde sürdüren siyah beyazlılar, 8 gün süren ilk etabı Gyirmot maçı ile noktaladı. Maçın ardından Türkiye'ye dönmeyecek olan futbolcular iki gün izin yapacak. İkinci etap kampı için 11 Temmuz'da Avusturya'da toplanacak olan Beşiktaş kafilesi, 4 hazırlık maçı yapacağı ikinci etap kampını Ehrenhausen bölgesinde gerçekleştirecek.
- 8.7.2018 16:53
- Güncelleme: 8.7.2018 17:16
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Toplam 1
Yorum
SAYGILAR ÖZKAN HOCA TFF NİN BAŞINA GETİRİLMESİ GEREKEN TEK DÜRÜST HOCA VE İNSAN.
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Maurico İsla
Toplam 2
Yorum
berlin bu adamı gelmeden bir kaç defa izlemiştim. Çok iyiydi bu ya. Gökhan gönül gibi birşeydi. ondan bile iyi olabilir. Fenere gelince bir şey olu
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Fenerbahçe, İstanbulspor ile berabere kaldı
Toplam 1
Yorum
KrAlex Bu sene en büyük transfer yönetim ve genç oyuncular olacaktır. Alt yapıdaki gençleri kazanmaya odaklı oynarsak büyük kazanç olacaktır bu.
Hazırlık maçı: Beşiktaş: 4 - Gyirmot: 1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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