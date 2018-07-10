Fernando Torres, Japonya'nın yolunu tuttu
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    , 'nın yolunu tuttu

    Fernando Torres, Japonya'nın yolunu tuttu

    ekibi , 'den ayrılan İspanyol golcü futbolcu 'i renklerine bağladı.

    Kulübü, 'deki kontratı sona eren 34 yaşındaki ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Torres'in yeni kulübünde 9 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

    Altyapısından yetiştiği Atletico Madrid'de 2002-2007 yıllarında forma giymesinin ardından temsilcisi 'a transfer olan Torres, (2011-2014) ve Milan (2014) maceralarından sonra 2015'te kulübüne dönmüştü.

    Torres, Atletico Madrid formasıyla geçen sezon 45 karşılaşmada 10 gol attı.

    Öte yandan Torres, 'dan ayrılarak Vissel Kobe ile anlaşan Andres Iniesta'dan sonra İspanya'dan 'ya giden diğer bir isim oldu.


    1. 10.7.2018 11:37
    2. Güncelleme: 10.7.2018 12:24
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