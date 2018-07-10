De Jong'un yeni durağı Katar – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    De 'un yeni durağı Katar

    De Jong'un yeni durağı Katar

    Katar Birinci Futbol Ligi takımlarından El-Ehli Doha, Hollandalı orta saha oyuncusu Nigel de ile anlaştı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ara transfer döneminde Alman ekibi Mainz 05 ile yaptığı sözleşme 2017-18 sezonu sonunda biten de ile anlaşıldı.

    Hollanda formasıyla 81 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, Ajax, Hamburg, , Milan ve Galaxy kulüplerinin yanı sıra 2016 yazından 2018'in ocak ayına kadar da 'da oynadı.

    1. 10.7.2018 11:39
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