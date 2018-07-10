Manchester United, Milinkovic için 130 milyon sterlin teklif edecek – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    10 Temmuz 2018, Salı
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    , Milinkovic için 130 milyon sterlin teklif edecek

    <a href="/index/manchester-united?id=8ce043ec-3ad8-44b9-999e-80059205dc3f" class="" rel="tag">Manchester United</a>, Milinkovic için 130 milyon sterlin teklif edecek

    Lazio'nun 23 yaşındaki oyuncusu Sergej Milinkovic Savic için 'in ardından İngiliz devi 'ın da devreye girdiği öğrenildi. Manchester ekibinin Sırp oyuncu için 130 milyon sterlin teklif edeceği öğrenildi.

    Geçen sezon Serie A'da Lazio formasıyla gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin dikkatini çeken Milinkovic için 'in ilgisinin olduğu biliniyordu. Ancak İtalyan gazetesi Il Messaggero'ya göre İspanyol ekibinin bu transfer için bir rakibi daha var. O da .

    130 MİLYON STERLIN
    Haberde, 'in yanı sıra 'un da kadrosuna katmak istediği bilinen Milinkovic için 'ın, Lazio'ya yaklaşık 130 milyon sterlin teklif götüreceği ifade edildi.

    23 yaşındaki Sırp oyuncu geçen sezon Serie A'da çıktığı 35 karşılaşmada takımına 13 gol, 4 asistlik performansla katkıda bulundu.
    Öte yandan 2018 Dünya Kupası E Grubu'nu 3'üncü bitirerek kupaya veda eden ülkesi 'da forma giyen yıldız isim, 3 karşılaşmada da görev alırken, skora direkt olarak etki edemedi.

    1. 10.7.2018 12:51
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