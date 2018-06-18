Bakan Bak: "Devrim gibi bir kanunu meclisten geçirdik"

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonun büyük bir heyecana sahne olduğunu söyleyen Bak, "2017-2018 sezonu çok çekişmeli geçti. Şampiyonluğa oynayan 4 takım, nefes kesen bir mücadele ve son hafta belli olan bir şampiyonluk. Ciddi bir mücadele oldu. Galatasaray'ı da diğer takımları da tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Futbolun büyük bir endüstri olduğunu dile getiren Bak, "Futbol bir endüstri. Onun kurallarına bakmak gerekiyor, 750 milyon avroluk bir değer var ortada. En önemli argüman kulüplerin içinde bulunduğu süreçte üretim konusu. Altyapıdan oyuncu çıkarmadığınız sürece borçlanmaya ve maddi olarak kötüye gitmekten kaçınamazsınız." ifadelerini kullandı.



"Ciddi borçlanmalar ve faiz ödemeleri var"

Kulüplerin yaşadığı finansal sıkıntıya değinen ve spor kulüpleri yasasının hazır olduğunu sözlerine ekleyen Bak, şunları kaydetti:

"Diğer ülkelere ligin satılması ve ürünün değerinin arttırılması gerekiyor. Digitürk'ü alan Katarlı grup bu noktada ciddi yatırımlar yapıyor. Kulüpler Birliği'nde Fikret Bey'le de Dursun Bey'le de kulüplerimizin finansal sorunlarıyla alakalı neler yapılabilir, neler yürütülebilir diye bir araya geldik. Ciddi borçlanmalar ve faiz ödemeleri var. UEFA Finansal Fair Play kriterlerine göre planlama yapmak, her şeyi bütçenize göre planlamak ve aşırı borçlanmayı engellemek zorundasınız. Spor kulüpleri yasasını bakanlar kuruluna sunmak için hazırlık yaptık. Kulüplerimizin borçlanmasını kontrol edecek mekanizmanın oluşması gerekiyor. UEFA'nın, futbol federasyonunun mekanizması var, bunu güçlendirmek gerekiyor."



"Devrim gibi bir kanunu meclisten geçirdik"

Kulüplere amatör branşlar konusunda yardımcı olmak için devrim gibi bir kanunu meclisten geçirdiklerini söyleyen Osman Aşkın Bak, "Kulüplerimiz 'Profesyonel futboldan ürettiğimiz geliri amatörlere harcamak zorunda kalıyoruz. Oradan gelirimiz yok, bizi yoruyor' diyorlardı. Devrim gibi bir kanunu meclisten geçirdik. Diyelim, 2017 yılında 80 milyon vergi ödediniz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı bu vergiyi o kulübe iade ediyor. Bu parayı amatör branşlarda, futbol altyapısında harcayabilirsin. Tutup o parayla futbolcu maaşı ödeyemezsin. Bu, amatör branşların ayağa kalkması açısından çok önemli bir yasa." ifadelerini kullandı.



"Büyük kulüplerin olimpik branşalara yatırım yapması gerekiyor"

Büyük kulüplerin olimpik branşlara yatırım yapması gerektiğinin altını çizen Bak, şunları kaydetti:

"Bu kulüplerin talebiydi. Bizim açımızdan da önemli, olimpiyatlarda başarılı olmak istiyoruz. Kulüpler sponsor buluyor ama yeterli olmuyor. Bizim için önemli olan büyük kulüplerin olimpik branşalara yatırım yapması gerekiyor. Bu, sporun tabana yayılması açısından da önemli. Bunu Anadolu kulüpleri de yapabilir. Bu süreçte başarılı bir netice gelecek. Yasayla beraber kulüplere görev düşüyor. Olimpik branşlara verecekleri destek, olimpiyatlarda büyük katkı sağlayacak."



"2020'de ciddi bir sıçrama yapacağız"

Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na hazırlıkların devam ettiğini vurgulayan Bakan Osman Aşkın Bak, "2020'de ciddi bir sıçrama yapacağız. Bunun işaretlerini görüyoruz. Güreşte ciddi bir hareketlenme var. Güreş Federasyonu Başkanı olduğum dönemde yıldızlarda oynayan sporcular bugün madalya alıyor." şeklinde konuştu.



"Sporun gücü terörü yenecektir"

Amatör kulüp sayısının artırılması ve gençlerin spora yönlendirilmesinin gerektiğinin altını çizen Bak, şunları ifade etti:

"Amatör kulüp sayısını artırmamız lazım. Çocuklarımızı sokaklardan alıp uyuşturucudan, madde bağımlılığından kurtarmamız lazım. Ciddi tesisler yapmaya devam ediyoruz. Gençler salonlara, sahalara gitsin, hareket etsin. Spor yapan bir genç hastaneye az gider, emniyetle işi olmaz, topluma zarar vermez, adliyeye gitmez, toplumun vicdanı olur, çevresine faydalı olur. Doğu ve Güneydoğu'ya ciddi yatırımlar yapıyoruz. Sporun gücü terörü yenecektir, uyuşturucuyu yenecektir.Amatör spor kulüplerinin, belediyelerin üzerine düşen görev var. Şirketlerimizin sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde destek olması lazım, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için."



"Teknoloji olimpiyatları yapıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanlığının teknoloji olimpiyatları ile ilgili de çalışmaları olduğunu söyleyen Bak, "E-Spor Federasyonu kurduk. Oradaki düzenlemeleri yapacağız, orada da bulunmak gerekiyor. Teknoloji olimpiyatları yapıyoruz. Gençlik Merkezi'ne gelen çocuklarımız robotlar yapıyor. Gençler bizim geleceğimiz. Gençlik kamplarımızda bu projelerimiz devam ediyor. Tematik kamplar, teknolojik kamplar yapıyoruz ve 120 bin gencimizi misafir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlere çağrıda bulunan Bakan Bak, "Kendine güvenmek çok önemli. Hayalleriniz olacak ve hayallerinizin peşinde koşacaksınız. Gençlerimize güveniyoruz, inanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizle birlikte olmaya devam ediyoruz." dedi.



"12 seçim kazanmış, 4 olimpiyat görmüş bir olimpiyat şampiyonu var."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'yle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "12 seçim kazanmış, 4 olimpiyat görmüş bir olimpiyat şampiyonu var." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile rakipleriyle arasında sıklet farkı olduğunu belirten Bakan Bak, görüşlerini şöyle aktardı:

"Karşısındakilerin sıkleti açık. TBMM'de Cumhurbaşkanı ile ilgili yorum yaparken, 'çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş' dedim. Yenilen pehlivan güreşe doymaz. İtiraz ediyorlar, bunu yaparken de bir olimpiyat şampiyonunun sıkletinde olmak önemli. Sıklet farkı çok büyük. Yine de çalışmak gerekiyor. Bir şampiyon yine sahada çalışmaya devam ediyor. 12 seçim kazanmış, 4 olimpiyat görmüş bir olimpiyat şampiyonu var."

Rize'nin seçimlerde hep birinci olduğuna dikkati çeken Bakan, "Teşkilatımızla ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Bu seçimde de hedefimiz birinci olmak. Dediğim gibi seçim bu. Sandık var. Sandığa hakim olmak lazım. Cumhurbaşkanımızın hizmetleri milletimiz tarafından değerlendiriliyor. Yine millet karar verecek. Türkiye bu süreci şahlanarak tamamlayacak. Buna yürekten inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.



Ankara Stadı mevcut yerine yapılacak

Bakan Bak, Ankara'ya yapılması planlanan statla ilgili yaptığı değerlendirmede ise, "Ankara'ya 55 bin kapasiteli bir stat yapacağız. 2020'ye yetiştiririz." ifadelerini kullandı.

Stadın yıkım ihalesini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Projesi bitti. En geç 2 ay içinde yapım ihalesini de gerçekleştiririz. Mevcut yerine yapacağız ama çevresi millet bahçesi haline geliyor. Ankara'nın merkezine yapacağız. Projesi çok güzel. Spor salonları, spor etkinlik alanları olan çok güzel bir proje. Bunun içinde ihalesini 2 ay içinde yapmış oluruz. Yıkımdan hemen sonra işe başlarız."