Dünya Kupası'nda Rusya - Suudi Arabistan maçı ilk 11'leri – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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    15 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    'nda - maçı ilk 11'leri

    Dünya Kupası'nda Rusya - Suudi Arabistan maçı ilk 11'leri

    2018 'nda açılış maçında karşılaşacak ev sahibi Rusya ve 'ın ilk 11'leri belli oldu

    2018 açılış maçında Rusya, ile karşılaşıyor. Açılış maçı saat 18.00'de başlayacak. Maçın 11'leri şu şekilde;

    Rusya'nın 11'i: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov, Gazinskiy, Zobnin, Samedov, Dzagoev, Golovin, Smolov

    Suudi Arabistan 11'i: Almuaiouf, Osama Hawsawi, Omar Hawsawi, Alburayk, Alshahrani, Alfaraj, Alshehri, Otayf, Aljassam, Aldawsari, Alsahlawi


    1. 14.6.2018 17:23
    2. Güncelleme: 14.6.2018 17:30
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