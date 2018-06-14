Dünya Kupası'nda Rusya - Suudi Arabistan maçı ilk 11'leri
Rusya 2018 Dünya Kupası'nda açılış maçında karşılaşacak ev sahibi Rusya ve Suudi Arabistan'ın ilk 11'leri belli oldu
Rusya 2018 Dünya Kupası açılış maçında Rusya, Suudi Arabistan ile karşılaşıyor. Açılış maçı saat 18.00'de başlayacak. Maçın 11'leri şu şekilde;
Rusya'nın 11'i: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov, Gazinskiy, Zobnin, Samedov, Dzagoev, Golovin, Smolov
Suudi Arabistan 11'i: Almuaiouf, Osama Hawsawi, Omar Hawsawi, Alburayk, Alshahrani, Alfaraj, Alshehri, Otayf, Aljassam, Aldawsari, Alsahlawi
- 14.6.2018 17:23
- Güncelleme: 14.6.2018 17:30
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Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
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