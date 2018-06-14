Gökdeniz Karadeniz'e büyük onur – Fotomaç – 14 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    'e büyük onur

    <a href="/index/gokdeniz-karadeniz?id=1394b2b4-93db-4746-aaba-a5c1cdf5a44c" class="" rel="tag">Gökdeniz Karadeniz</a>'e büyük onur

    'nın takımında futbola veda eden 'in 61 numaralı forması da Tataristan Cumhuriyeti Ulusal Müzesi'ne kaldırıldı.

    Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "10 yıldır gururla sırtımda taşıdığım 61 numaralı formam bugün Tataristan Cumhuriyeti Ulusal Müzesi'ne kaldırıldı. hayatım boyunca kazandığım ödüller de boyunca orada sergilenecek. Beni bu şerefe layık gören ve liyakat nişanı veren Sayın Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnikhanov'a sonsuz teşekkür ve saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

    Geçen ay aktif yaşantısını noktalayan , Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti tarafından liyakat nişanına layık görülmüştü.

    Daha önce de 38 yaşındaki 'in 61 numaralı forması Kulübü tarafından emekliye ayrılmıştı.

    Kariyerine 'da başlayan Gökdeniz Karadeniz, 2008'de 'a transfer olmuştu.

    1. 14.6.2018 22:14
    2. Güncelleme: 14.6.2018 22:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'e büyük onur haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN