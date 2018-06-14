Demba Ba Shanghai Shenhua ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Adı Beşiktaş ile anılan Demba Ba, resmen Çin'e geri döndü. Eski takımı Shanghai Shenhua'yla anlaşmaya varan Senegalli yıldızın, transferi de resmen duyruldu. Demba Ba sağlık kontrolünden geçti ve eski takımı Shanghai Shenhua ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Çin ekibi, golcü oyuncunun transferini resmen duyurdu.



