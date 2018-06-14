Demba Ba Shanghai Shenhua ile 3 yıllık sözleşme imzaladı – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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    15 Haziran 2018, Cuma
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    ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

    Demba Ba Shanghai Shenhua ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

    ekibi , geçtiğimiz sezon 'de forma giyen 'nın transferini duyurdu.

    Adı Beşiktaş ile anılan , resmen 'e geri döndü. Eski takımı 'yla anlaşmaya varan Senegalli yıldızın, transferi de resmen duyruldu. Demba Ba sağlık kontrolünden geçti ve eski takımı Shanghai Shenhua ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Çin ekibi, golcü oyuncunun transferini resmen duyurdu.


    1. 14.6.2018 13:49
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