Demba Ba Shanghai Shenhua ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Çin ekibi Shanghai Shenhua, geçtiğimiz sezon Göztepe'de forma giyen Demba Ba'nın transferini duyurdu.
Adı Beşiktaş ile anılan Demba Ba, resmen Çin'e geri döndü. Eski takımı Shanghai Shenhua'yla anlaşmaya varan Senegalli yıldızın, transferi de resmen duyruldu. Demba Ba sağlık kontrolünden geçti ve eski takımı Shanghai Shenhua ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Çin ekibi, golcü oyuncunun transferini resmen duyurdu.
- 14.6.2018 13:49
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Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
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