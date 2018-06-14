UEFA'dan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kararı! – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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    14 Haziran 2018, Perşembe
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    'dan , Beşiktaş ve kararı!

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a>'dan <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, Beşiktaş ve <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> kararı!

    , Beşiktaş'ın şartlarına uyduğunu açıkladı Beşiktaş JK ve FC Astana'nın kısıtlamasının 2018/19 sezonunda sona ereceğini açıkladı. ve 'un ise şartlara 'kısmen' uyduğu belirtildi.

    , raporları neticesinde getirilen yaptırımları açıkladı.

    Beşiktaş'ın talimatlarına riayet ettiğini belirten , "FC Astana, Beşiktaş JK ve FC Porto, 2017/18 sezonunda belirlenen hedeflere uymuş ve uzlaşma rejiminde kalacaktır. Uzlaşma rejimi hem FC Astana hem de Beşiktaş JK için 2018/19 sezonuna başvurmaya devam edecek; ve FC Porto için 2020/21 sezonuna kadar ve dahil; orijinal olarak öngörüldüğü gibi devam edecektir" denildi.

    UEFA, ve 'un şartlarına kısmen uyduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, " SK, FC Internazionale Milano ve AŞ, 2017/18 sezonunda belirlenen hedefleri kısmen yerine getirdi. Sonuç olarak, transfer kısıtlamaları ve Liste A'daki oyuncu sayısına sınırlama gibi öngörülen koşullu spor önlemleri kaldırılmayacak ve 2018/19 sezonunda uygulanmaya devam edecektir. Varsa, ek mali katkılar, her bir anlaşmada belirtildiği şekilde iptal edilecektir. Yerleşim rejimi hem FC Internazionale Milano hem de Trabzonspor AŞ için 2018/19 sezonuna başvurmaya devam edecek; ve Fenerbahçe SK için sezon 2019/20'a kadar ve dahil; orijinal olarak öngörüldüğü gibi."

    FENERBAHÇE'DEN KAP'A UEFA AÇIKLAMASI

    Fenerbahçe, UEFA'nın bugün aldığı kararlar ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu. Sarı-Lacivertli ekip, UEFA ile yapılan anlaşmanın 2019-2020 sezonun sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

    Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

    "UEFA CFCB (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu) İnceleme Dairesi'nin yaptığı çalışmalar sonunda, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2017/18 sezonunda belirlenen hedefleri kısmen yerine getirdiği sonucuna varmıştır. Sonuç olarak, transfer kısıtlamaları ve A Listesinde yer alan oyuncu sayısının sınırlandırılması gibi öngörülen koşullu sportif önlemler kaldırılmayacak ve 2018/19 sezonunda uygulanmaya devam edecektir. Varsa, anlaşmada belirtildiği şekilde ek mali kesintiler yapılacaktır. Anlaşma rejimi, en başta öngörüldüğü üzere, Fenerbahçe SK için 2019 / 20 sezonu sonuna kadar uygulanmaya devam edecektir."

    FENERBAHÇE ANLAŞMAYI KISMEN YERİNE GETİRDİ

    Fenerbahçe, daha önce UEFA ile yaptığı anlaşmada 2015-16 sezonunda 30 milyon Euro, 2016-17 sezonunda 20 milyon Euro, 2017-18 sezonunda 10 milyon Euro hesap açığı vermeyi, 2018-19 sezonunda ise denk bütçe sözü vermişti. UEFA'dan bugün yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli ekip 2017-18 sezonunda belirlenen hedefleri kısmen yerine getirdi.

    1. 13.6.2018 19:11
    2. Güncelleme: 14.6.2018 08:22
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