UEFA'dan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kararı!
UEFA, Beşiktaş'ın Finansal Fair Play şartlarına uyduğunu açıkladı UEFA Beşiktaş JK ve FC Astana'nın finansal fair play kısıtlamasının 2018/19 sezonunda sona ereceğini açıkladı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ise şartlara 'kısmen' uyduğu belirtildi.
Beşiktaş'ın talimatlarına riayet ettiğini belirten UEFA, "FC Astana, Beşiktaş JK ve FC Porto, 2017/18 sezonunda belirlenen hedeflere uymuş ve uzlaşma rejiminde kalacaktır. Uzlaşma rejimi hem FC Astana hem de Beşiktaş JK için 2018/19 sezonuna başvurmaya devam edecek; ve FC Porto için 2020/21 sezonuna kadar ve dahil; orijinal olarak öngörüldüğü gibi devam edecektir" denildi.
UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Finansal Fair Play şartlarına kısmen uyduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe SK, FC Internazionale Milano ve Trabzonspor AŞ, 2017/18 sezonunda belirlenen hedefleri kısmen yerine getirdi. Sonuç olarak, transfer kısıtlamaları ve Liste A'daki oyuncu sayısına sınırlama gibi öngörülen koşullu spor önlemleri kaldırılmayacak ve 2018/19 sezonunda uygulanmaya devam edecektir. Varsa, ek mali katkılar, her bir anlaşmada belirtildiği şekilde iptal edilecektir. Yerleşim rejimi hem FC Internazionale Milano hem de Trabzonspor AŞ için 2018/19 sezonuna başvurmaya devam edecek; ve Fenerbahçe SK için sezon 2019/20'a kadar ve dahil; orijinal olarak öngörüldüğü gibi."
FENERBAHÇE'DEN KAP'A UEFA AÇIKLAMASI
Fenerbahçe, UEFA'nın bugün aldığı kararlar ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu. Sarı-Lacivertli ekip, UEFA ile yapılan anlaşmanın 2019-2020 sezonun sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.
Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"UEFA CFCB (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu) İnceleme Dairesi'nin yaptığı çalışmalar sonunda, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2017/18 sezonunda belirlenen hedefleri kısmen yerine getirdiği sonucuna varmıştır. Sonuç olarak, transfer kısıtlamaları ve A Listesinde yer alan oyuncu sayısının sınırlandırılması gibi öngörülen koşullu sportif önlemler kaldırılmayacak ve 2018/19 sezonunda uygulanmaya devam edecektir. Varsa, anlaşmada belirtildiği şekilde ek mali kesintiler yapılacaktır. Anlaşma rejimi, en başta öngörüldüğü üzere, Fenerbahçe SK için 2019 / 20 sezonu sonuna kadar uygulanmaya devam edecektir."
FENERBAHÇE ANLAŞMAYI KISMEN YERİNE GETİRDİ
Fenerbahçe, daha önce UEFA ile yaptığı anlaşmada 2015-16 sezonunda 30 milyon Euro, 2016-17 sezonunda 20 milyon Euro, 2017-18 sezonunda 10 milyon Euro hesap açığı vermeyi, 2018-19 sezonunda ise denk bütçe sözü vermişti. UEFA'dan bugün yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli ekip 2017-18 sezonunda belirlenen hedefleri kısmen yerine getirdi.
- 13.6.2018 19:11
- Güncelleme: 14.6.2018 08:22
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 2
Yorum
Aslan Kim gitmek istemez Barcanin alt yapisina?Kendimizi kandirmayalim!
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 2
Yorum
west sayın başkan senin altyapında torpil dönüyor...Parayı yediren profosyonel oluyor...Hiç alt yapıyı denetlemiyorsunuzki...
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Kombineden 30 milyon TL
Toplam 2
Yorum
west gecen senede 45 milyon dediler..iki senede 80 milyona yaklaştı..Ama borçlarda azalma yok...Birileri klübü fena sövüşlüyor
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