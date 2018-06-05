Mohamed Salah ve Trezeguet Dünya Kupası'nda – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    ve Trezeguet 'nda

    Mohamed Salah ve Trezeguet Dünya Kupası'nda

    ’nın 23 kişilik kadrosuna sakatlığı bulunan Liverpoollu ’ın yanı sıra ’dan Trezeguet de dahil edildi.

    Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA 'ndaki nihai kadrosu açıklandı.

    Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Hector Cuper, 'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'ndaki 23 kişilik kadrosunu belirledi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ile oynanan maçta sakatlanan Liverpoollu Muhammed Salah'ı kadroya alan Cuper, 'dan Trezeguet'yi de Rusya'ya götürmeye karar verdi.

    Takımların, turnuvadaki ilk maçlarından bir gün öncesine kadar oyuncu listelerinde değişiklik yapma hakkı bulunuyor.
    2018 Dünya Kupası'nda Rusya, ve Uruguay'ın bulunduğu A Grubu'nda mücadele edecek Mısır'ın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

    Kaleci: Essam El-Hadary (El Taawoun), Muhammed El-Shenawy, Sherif Ekramy ()

    Defans: Ahmed Fathi, Saad Samir, Ayman Ashraf (El Ehli), Muhammed Abdel-Shafy (), Ahmed Hegazi, Ali Gabr (), Ahmed Elmohamady (Aston Villa), Omar Gaber (Los Angeles), Mahmoud Hamdy El-Wensh (Zamalek)

    Orta saha: Tarek Hamed (Zamalek), Mahmoud Abdel-Razık Shikabala (El Raed), Abdallah El-Said (El Ehli), Sam Morsy (Wigan), Muhammed Elneny (Arsenal), Mahmoud Kahraba (İttihad), Ramadan Sobhi (Stoke City), Mahmoud Trezeguet (Kasımpaşa), Amr Warda (Atromitos)

    Forvet: Marwan Mohsen (El Ehli), Muhammed Salah (Liverpool)
    1. 5.6.2018 11:01
    2. Güncelleme: 5.6.2018 13:37
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