Mohamed Salah ve Trezeguet Dünya Kupası'nda
Mısır Milli Takımı’nın 23 kişilik kadrosuna sakatlığı bulunan Liverpoollu Mohamed Salah’ın yanı sıra Kasımpaşa’dan Trezeguet de dahil edildi.
Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Hector Cuper, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'ndaki 23 kişilik kadrosunu belirledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile oynanan maçta sakatlanan Liverpoollu Muhammed Salah'ı kadroya alan Cuper, Kasımpaşa'dan Trezeguet'yi de Rusya'ya götürmeye karar verdi.
Takımların, turnuvadaki ilk maçlarından bir gün öncesine kadar oyuncu listelerinde değişiklik yapma hakkı bulunuyor.
2018 Dünya Kupası'nda Rusya, Suudi Arabistan ve Uruguay'ın bulunduğu A Grubu'nda mücadele edecek Mısır'ın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Kaleci: Essam El-Hadary (El Taawoun), Muhammed El-Shenawy, Sherif Ekramy (El Ehli)
Defans: Ahmed Fathi, Saad Samir, Ayman Ashraf (El Ehli), Muhammed Abdel-Shafy (El Fetih), Ahmed Hegazi, Ali Gabr (West Bromwich Albion), Ahmed Elmohamady (Aston Villa), Omar Gaber (Los Angeles), Mahmoud Hamdy El-Wensh (Zamalek)
Orta saha: Tarek Hamed (Zamalek), Mahmoud Abdel-Razık Shikabala (El Raed), Abdallah El-Said (El Ehli), Sam Morsy (Wigan), Muhammed Elneny (Arsenal), Mahmoud Kahraba (İttihad), Ramadan Sobhi (Stoke City), Mahmoud Trezeguet (Kasımpaşa), Amr Warda (Atromitos)
Forvet: Marwan Mohsen (El Ehli), Muhammed Salah (Liverpool)
- 5.6.2018 11:01
- Güncelleme: 5.6.2018 13:37
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Beşiktaş'ta ilk hedef Oğuzhan Özyakup!
Toplam 1
Yorum
SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
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Koç’a gönderme
Toplam 1
Yorum
CELAL 5.YILDIZI TAKTIGIMIZI GORMEKTE KOC GIBI BIRINE YAKISIRDI AZIZ 3.4 U GORDU YETER
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Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
Toplam 2
Yorum
PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
Mohamed Salah ve Trezeguet Dünya Kupası'nda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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