Avusturya Almanya'yı devirdi! – Fotomaç – 02 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    'yı devirdi!

    Avusturya Almanya'yı devirdi!

    'da düzenlenecek 2018 'na hazırlanan , özel maçta 'ya 2-1 yenildi.

    'da düzenlenecek 2018 'na hazırlanan , özel maçta 'ya 2-1 yenildi.

    Avusturya'nın Klagenfurt kentinde oynanan maçın ilk yarısını Almanya, 11. dakikada 'in attığı golle 1-0 önde tamamladı.

    Karşılaşmanın 53. dakikasında Martin Hinteregger ile eşitliği sağlayan Avusturya, 69. dakikada Alessandro Schöpf'ün golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

    Almanya 'nda ilk 11'de sahaya çıkan Türk asıllı futbolculardan 56, Mesut Özil ise 76 dakika şans buldu.

    1. 2.6.2018 22:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Avusturya Almanya'yı devirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN