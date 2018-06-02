Avusturya Almanya'yı devirdi!

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan Almanya, özel maçta Avusturya'ya 2-1 yenildi.
Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan Almanya, özel maçta Avusturya'ya 2-1 yenildi.
Avusturya'nın Klagenfurt kentinde oynanan maçın ilk yarısını Almanya, 11. dakikada Mesut Özil'in attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın 53. dakikasında Martin Hinteregger ile eşitliği sağlayan Avusturya, 69. dakikada Alessandro Schöpf'ün golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Almanya Milli Takımı'nda ilk 11'de sahaya çıkan Türk asıllı futbolculardan İlkay Gündoğan 56, Mesut Özil ise 76 dakika şans buldu.
- 2.6.2018 22:56
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