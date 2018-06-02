İngiltere ilk yarıda bitirdi! İngiltere: 2 - Nijerya: 1
Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren iki takımın mücadelesinde İngiltere, Nijerya'yı 2-1 yendi.
İngiltere, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda Nijerya Milli Takımı'nı ağırladı.
Ev sahibi ülkeye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Gary Cahill ve 39. dakikada Harry Kane atarken, konuk ekibin tek golü 47. dakikada Alex Iwobi'den geldi.
Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Gernot Rohr, Trabzonsporlu Ogenyi Onazi'ye ilk 45 dakikalık bölümde, Kasımpaşalı Kenneth Omeruo'ya ise ikinci yarıda şans verdi.
- 2.6.2018 21:52
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İngiltere ilk yarıda bitirdi! İngiltere: 2 - Nijerya: 1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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