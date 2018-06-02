İngiltere ilk yarıda bitirdi! İngiltere: 2 - Nijerya: 1 – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    ilk yarıda bitirdi! İngiltere: 2 - Nijerya: 1

    İngiltere ilk yarıda bitirdi! İngiltere: 2 - Nijerya: 1

    Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA hazırlıklarını sürdüren iki takımın mücadelesinde , Nijerya'yı 2-1 yendi.

    , başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda Nijerya 'nı ağırladı.

    Ev sahibi ülkeye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Gary Cahill ve 39. dakikada Harry Kane atarken, konuk ekibin tek golü 47. dakikada Alex Iwobi'den geldi.

    Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Gernot Rohr, Trabzonsporlu Ogenyi Onazi'ye ilk 45 dakikalık bölümde, Kasımpaşalı Kenneth Omeruo'ya ise ikinci yarıda şans verdi.

    1. 2.6.2018 21:52
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