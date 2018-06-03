Belçika Portekiz maçında gol sesi çıkmadı – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    Portekiz maçında gol sesi çıkmadı

    <a href="/index/belcika?id=43d7ca53-b186-4c96-908e-6556921c5ada" class="" rel="tag">Belçika</a> Portekiz maçında gol sesi çıkmadı

    'da düzenlenecek 2018 'na hazırlanan iki ülkenin hazırlık maçında ile Portekiz golsüz berabere kaldı.

    'da düzenlenecek 2018 'na hazırlanan iki ülkenin hazırlık maçında ile Portekiz golsüz berabere kaldı.

    , başkent 'de oynanan özel maçta Portekiz'i ağırladı.

    Beşiktaşlı Pepe ve ile kalecisi Beto'nun Portekiz 'nda forma giydiği karşılaşma golsüz sona erdi.

    'in Portekizli yıldızı ise Belçika karşısında kadroda yer almadı.

    Portekiz, 'nda , Fas ve ile B Grubu'nda yer alıyor. Belçika ise Panama, Tunus ve ile G Grubu'nda mücadele edecek.

    1. 3.6.2018 01:36
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