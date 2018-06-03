Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan iki ülkenin hazırlık maçında Belçika ile Portekiz golsüz berabere kaldı.

Belçika Milli Takımı, başkent Brüksel'de oynanan özel maçta Portekiz'i ağırladı.

Beşiktaşlı Pepe ve Ricardo Quaresma ile Göztepe kalecisi Beto'nun Portekiz Milli Takımı'nda forma giydiği karşılaşma golsüz sona erdi.

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ise Belçika karşısında kadroda yer almadı.

Portekiz, Dünya Kupası'nda İspanya, Fas ve İran ile B Grubu'nda yer alıyor. Belçika ise Panama, Tunus ve İngiltere ile G Grubu'nda mücadele edecek.