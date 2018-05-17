Neymar için flaş iddia – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    için flaş iddia

    Neymar için flaş iddia
    İspanyol basını, 'de mutsuz olan için flaş bir iddia ortaya attı. Fransız ekibiyle 30 resmi karşılaşmada 29 gol atıp, 16 asist yapan Brezilyalı futbolcunun, ile anlaştığı ileri sürüldü. Sambacı'nın 'nın ardından 'ya gelip R.Madrid'e imza atacağı da belirtildi.
    1. 17.5.2018
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