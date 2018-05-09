Müjde VAR!
TFF, bu sezon içinde test edilen Video Yardımcı Hakem Sistemi’nin Spor Toto 1. Lig play-off’unda online olarak kullanılacağını açıkladı.
HANGİ ANLARDA KULLANILACAK?
Maçın seyrini değiştiren bariz hatalar için video yardımı almayı amaçlayan VAR Sistemi, yalnızca hakem bir karar verdikten sonra veya ciddi bir olayın gözden kaçması durumunda kullanılacak. VAR uygulaması sadece 4 kategorideki olaylarla sınırlı olacak: 1-Goll er: Golden önce bir ihlalin olup olmadığını bildirmek. 2-Penal tı ve penal tı değil kararları : Verilen veya verilmeyen bir penaltı kararında açık bir hata olmadığını bildirmek. 3-Direkt kır mızı kar tlar (2. İhtarlar har iç): Verilen veya verilmeyen bir ihraç kararında açık bir hata olmadığını bildirmek. 4-Yanlış oyuncuya kar t gösterilmesi: Hakemin yanlış oyuncuya ihtar veya ihraç vermesi durumunda veya hangi oyuncunun cezalandırılmasının gerektiğini bildirmek.
UYGULAMA NASIL OLACAK?
VAR uygulaması esnasında hakemin kararına etki etmeye yönelik davranışlara da müsamaha gösterilmeyecek. Müsabaka hakeminin saha kenarında bulunacak monitörden inceleme yaparken, bu alana girip hakeme müdahale eden futbolcu ihtar alacak. Yine bu alana giren takım görevlileri oyun alanı dışına çıkarılacak.
- 9.5.2018
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 5
Yorum
FENASİ SÖĞÜT FUTBOLCU İKEN EFSANE İDİ,HATIRLAMIYORUM AMA ,ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM DAN RESMEN KOVULDU,TRABZON SPOR HAYATININ HATASINI YAPAR,GÖREVİNE SON VERİLD
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Trabzonspor'lu futbolcular imza gününe katıldı
Toplam 1
Yorum
ne gerek vardı? kasımpaşa maçı hazırlıklarına da başlamışlardı ya, bu defa hazırlanmasalar da olur.
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Belhanda'yı geride bıraktı
Toplam 2
Yorum
gsli kumasi saglam, sezon basi dedim en iyi oyuncumuz feghouli
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