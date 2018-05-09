Müjde VAR! – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mayıs 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Müjde VAR!

    Müjde VAR!

    , bu sezon içinde test edilen Sistemi’nin 1. Lig play-off’unda online olarak kullanılacağını açıkladı.

    Bu sezon çevrim dışı ve çevrim içi olarak test uygulamaları gerçekleştirilen VAR'ın hayata geçmesi için Yönetim Kurulu, Play-Off maçları öncesinde statü değişikliği yaptı ve sistemin 1. Lig play-off maçlarında kullanılmasını kararlaştırdı. Bu karara göre, 1. Lig'de 11 ve 15 Mayıs tarihlerinde oynanacak Play-Off yarı finalleri ile 19 Mayıs'taki Play-Off finalinde (VAR) Sistemi online olarak hayata geçecek.

    HANGİ ANLARDA KULLANILACAK?
    Maçın seyrini değiştiren bariz hatalar için video yardımı almayı amaçlayan VAR Sistemi, yalnızca hakem bir karar verdikten sonra veya ciddi bir olayın gözden kaçması durumunda kullanılacak. VAR uygulaması sadece 4 kategorideki olaylarla sınırlı olacak: 1-Goll er: Golden önce bir ihlalin olup olmadığını bildirmek. 2-Penal tı ve penal tı değil kararları : Verilen veya verilmeyen bir penaltı kararında açık bir hata olmadığını bildirmek. 3-Direkt kır mızı kar tlar (2. İhtarlar har iç): Verilen veya verilmeyen bir ihraç kararında açık bir hata olmadığını bildirmek. 4-Yanlış oyuncuya kar t gösterilmesi: Hakemin yanlış oyuncuya ihtar veya ihraç vermesi durumunda veya hangi oyuncunun cezalandırılmasının gerektiğini bildirmek.

    UYGULAMA NASIL OLACAK?
    VAR uygulaması esnasında hakemin kararına etki etmeye yönelik davranışlara da müsamaha gösterilmeyecek. Müsabaka hakeminin saha kenarında bulunacak monitörden inceleme yaparken, bu alana girip hakeme müdahale eden futbolcu ihtar alacak. Yine bu alana giren takım görevlileri oyun alanı dışına çıkarılacak.
    1. 9.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Müjde VAR! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN