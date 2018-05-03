Sabah futbolun zirvesini buluşturuyor – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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HEPSİ
    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    Sabah futbolun zirvesini buluşturuyor

    Sabah futbolun zirvesini buluşturuyor

    Türk basınının öncü kuruluşu SABAH’ın organizasyonunda bugün düzenlenecek ‘’, futbola damga vurmuş çok önemli isimleri bir araya getirecek

    Türkiye'nin lider markası SABAH, Türk futbolunun geleceğini tasarlamaya yönelik önemli bir adım atıyor ve ''nu (UFEF) düzenliyor. Sadece bir oyun olma özelliğinin ötesine geçerek endüstriyelleşen ve evrensel bir imparatorluk haline gelen futbolda, sadece başaktörlerin değil ekonomi, yönetim, altyapı, pazarlama ve globalleşme gibi temel konuların masaya yatırılacağı dev zirve bugün 'da gerçekleştirilecek.

    MARKA DEĞERİNE KATKI
    ekonomisinin önemli temsilcilerini buluşturacak ve bir gün sürecek olan foruma, dünya futboluna damga vurmuş isimler ve çok özel konuşmacılar katılacak. Akılcı, vizyoner, kreatif, sürdürülebilir ve nitelikli hedefler koyarak bilgi ve bilinç üreten, kamuoyu yaratarak, Türk futbolunun marka değerini artırmayı hedefleyen UFEF, 09:30'dan 17:00'ye kadar Türk futbolunu değerlendirecek.

    BİRÇOK ÖNEMLİ İSİM KONUŞACAK
    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başkanı , TFF 1. Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, G.Saray Başkanı , Beşiktaş Başkanı , M.Başakşehir Başkanı , Altınordu Başkanı , M.United ve 'nin eski yöneticisi Peter Kenyon ile yıldız futbolcular Gomis, Adebayor, Babel, bilgi ve düşüncelerini dinleyicilere aktaracak. Başkanı , Aktifbank CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Serdar Sümer'in yanı sıra ve 'dan birçok değerli isim, panele katılacak. Hollanda'da profesyonel düzeyde görev yapan ilk ve tek Türk kökenli hakem Serdar Gözübüyük de tecrübelerini aktaracak.

    1. 3.5.2018
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