Juventus'un transfer etmek için bir süredir uğraş verdiği ancak imza atmaya bir türlü ikna edemediği Emre Can hakkında İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.
Liverpool'un Türk asıllı Alman orta sahası Emre Can hakkında İtalya'nın prestijli spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'tan bomba bir iddia geldi.
Şu an sakatlığı sebebiyle Liverpool formasını giyemeyen Emre Can'ın Juventus'la sonunda anlaşmaya vardığını ve bu hafta resmi imzayı atacağını yazdı.
Gazetede yer alan haberde ayrıca, Torino devinin başarılı orta sahaya 5 yıllık kontrat teklif ettiği de belirtildi.
Emre Can'ın Kırmızılar'la olan kontratı bu sezon sonunda biteceği için Juventus, Liverpool'a bonservis bedeli ödemeyecek.
- 30.4.2018 14:06
- Güncelleme: 30.4.2018 14:11
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Süper Lig'de puan eşitliği durumunda hangi averaj geçerli olacak?
Toplam 1
Yorum
bjk.li aklı selim tolga ve şenol sayesin de fenere tosladılar yine akıllı olup işlerini yapacaklardı..gerçi biri yedek sadece..canı sıkılıyor.
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine, o isim geliyor!
Toplam 2
Yorum
ve tolga dahil hoca bu sezon eskiden kalma fb. takıntıları ile lige havlu attı..işini yapsa tek şampiyondu..
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine, o isim geliyor!
Toplam 2
Yorum
BJK şenol hoca adamdır
İtalyanlar yazdı: Emre Can, Juventus'a 5 yıllık imza atacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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