EURO 2024 adımı atılıyor – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    2024 adımı atılıyor

    <a href="/index/euro?id=d791390f-c535-4cf9-a5ad-055e10f49ef9" class="" rel="tag">EURO</a> 2024 adımı atılıyor

    delegasyonu, bu hafta Genel Merkezi'ne giderek 2024 turnuvasına ev sahipliği yapmak için başvuru dosyasını resmen sunacak.

    'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yetkilileri yarın teklif dosyasını sunacak. delegasyonunda Başkan 'in de olacağı öğrenildi. Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemek isteyen diğer ülke 'nın ise başvurusunu Mart 2017'de yaptığı belirtildi. Turnuvayı düzenlemek isteyen ülkeler için son başvuru tarihinin 27 Nisan'da dolacağı aktarıldı. kararını 27 Eylül 2018'de duyuracak.
    1. 25.4.2018
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