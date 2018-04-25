EURO 2024 adımı atılıyor
Türkiye Futbol Federasyonu delegasyonu, bu hafta UEFA Genel Merkezi'ne giderek EURO 2024 turnuvasına ev sahipliği yapmak için başvuru dosyasını resmen sunacak.
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF yetkilileri yarın teklif dosyasını sunacak. TFF delegasyonunda Başkan Yıldırım Demirören'in de olacağı öğrenildi. Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemek isteyen diğer ülke Almanya'nın ise başvurusunu Mart 2017'de yaptığı belirtildi. Turnuvayı düzenlemek isteyen ülkeler için son başvuru tarihinin 27 Nisan'da dolacağı aktarıldı. UEFA kararını 27 Eylül 2018'de duyuracak.
- 25.4.2018
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