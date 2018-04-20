Espanyol'da Flores dönemi sona erdi
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Espanyol, teknik direktör Quique Sanchez Flores ile yollarını ayırdı.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Espanyol, teknik direktör Quique Sanchez Flores ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son dönemde alınan kötü sonuçlar nedeniyle İspanyol teknik adam Flores'in görevine son verildiği belirtildi.
Açıklamada, Flores'in yerine B takımını çalıştıran David Gallego'nun geçici olarak getirildiği, kulübün futbol direktörü Jordi Lardin ile de yolların ayrıldığı ifade edildi.
Ligde çıktığı son 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik alan Espanyol, 36 puanla 16. sırada bulunuyor.
- 21.4.2018 00:22
-
TFF olaylı derbi ile ilgili çarşamba günü toplanacak
Toplam 62
Yorum
çok gülDüm hahaha sen hâla Türk futboluna mi güveniyordun ki ?
-
Şenol Güneş'in başına ne atıldı? İşte rapor...
Toplam 35
Yorum
hakan açık yaraya buz uygulanması? kan boyası sürülmemesi? dikişlerin çok saçma görünmesi? bu tiyatroyu çok basit yapmış. inandırıcılık yok.
-
Şenol Güneş'i yaralayan saldırganın ilk ifadesi!
Toplam 14
Yorum
EgriDogru Fenerin sahasi 20 mac kapatilsin, eyvallah. Ama S.Günesin durumunda büyük pay Tolganin. Tolga ceza almasin ok, ama payini asla unutmasin
Espanyol'da Flores dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.