Espanyol'da Flores dönemi sona erdi – Fotomaç – 20 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'da Flores dönemi sona erdi

    Espanyol'da Flores dönemi sona erdi

    1. Ligi () ekiplerinden , teknik direktör ile yollarını ayırdı.

    1. Ligi () ekiplerinden , teknik direktör ile yollarını ayırdı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, son dönemde alınan kötü sonuçlar nedeniyle İspanyol teknik adam Flores'in görevine son verildiği belirtildi.

    Açıklamada, Flores'in yerine B takımını çalıştıran David Gallego'nun geçici olarak getirildiği, kulübün futbol direktörü Jordi Lardin ile de yolların ayrıldığı ifade edildi.

    Ligde çıktığı son 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik alan Espanyol, 36 puanla 16. sırada bulunuyor.

    1. 21.4.2018 00:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Espanyol'da Flores dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN