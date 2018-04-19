Real Madrid, 1 puana razı oldu – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    , 1 puana razı oldu

    Real Madrid, 1 puana razı oldu

    'nin () 33. haftasında , evinde ile 1-1 berabere kaldı.

    'nin () 33. haftasında , evinde ile 1-1 berabere kaldı.

    Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Athletic Bilbao ile karşılaştı.

    Konuk takım, Inaki Williams'ın 14. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 87. dakikasında , skora eşitliği getiren golü kaydetti ve mücadele 1-1 berabere bitti.

    Bu sonuçla Real Madrid puanını 68, Athletic Bilbao da 40 yaptı.

    1. 19.4.2018 01:49
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