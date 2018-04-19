Real Madrid, 1 puana razı oldu
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Real Madrid, evinde Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı.
Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Athletic Bilbao ile karşılaştı.
Konuk takım, Inaki Williams'ın 14. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 87. dakikasında Cristiano Ronaldo, skora eşitliği getiren golü kaydetti ve mücadele 1-1 berabere bitti.
Bu sonuçla Real Madrid puanını 68, Athletic Bilbao da 40 yaptı.
- 19.4.2018 01:49
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Madrid derbisinde kazanan çıkmadı
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nurron yakışıklılığın yeter RONALDOM
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Arsene Wenger, Trabzonspor'un genç ismi Yusuf Yazıcı'yı izledi
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acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
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İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
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nurron haklısın sende bendensin kardeş
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