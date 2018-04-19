PES'in UEFA ile anlaşması bitti!
PES ile FIFA arasındaki rekabet yeni bir boyut kazandı. UEFA ile anlaşması biten Konami, PES'deki özelliği FIFA'ya kaptırabilir.
2015'te Konami, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası lisanslarının Pro Evolution Soccer serisi için yenilenmesi konusunda UEFA ile anlaşmaya varmıştı. Ancak bu anlaşma beklenenden kısa sürdü.
- 19.4.2018 19:00
-
Alex Telles'ten muhteşem istatistik! G.Saraylıları pişman ettirdi...
Toplam 1
Yorum
bjk advers Avrupanın diğer takımlarına yolladığınız çoğu futbolcu gittikleri takımlarda başarılı olup zirve yaparken bu işten anlamadığınızı farkndmsnz
-
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi bilmeniz gerekenler
Toplam 1
Yorum
akigo kupa akhisarın kim gelirse gelsin
-
Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi!
Toplam 1
Yorum
af yok orman dem ba ba yı çok arayacak...
PES'in UEFA ile anlaşması bitti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.