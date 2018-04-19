PES'in UEFA ile anlaşması bitti! – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    PES'in ile anlaşması bitti!

    PES'in <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> ile anlaşması bitti!

    PES ile FIFA arasındaki rekabet yeni bir boyut kazandı. UEFA ile anlaşması biten Konami, PES'deki özelliği FIFA'ya kaptırabilir.

    2015'te Konami, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası lisanslarının Pro Evolution Soccer serisi için yenilenmesi konusunda UEFA ile anlaşmaya varmıştı. Ancak bu anlaşma beklenenden kısa sürdü.

    1. 19.4.2018 19:00
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