PES ile FIFA arasındaki rekabet yeni bir boyut kazandı. UEFA ile anlaşması biten Konami, PES'deki özelliği FIFA'ya kaptırabilir.

2015'te Konami, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası lisanslarının Pro Evolution Soccer serisi için yenilenmesi konusunda UEFA ile anlaşmaya varmıştı. Ancak bu anlaşma beklenenden kısa sürdü.