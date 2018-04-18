"Yılın futbolcusu olmaktan utanıyorum!" – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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HEPSİ
    18 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    " futbolcusu olmaktan utanıyorum!"

    "<a href="/index/yilin?id=ef547616-ee31-4646-a94a-1c3bc26cd2f1" class="" rel="tag">Yılın</a> futbolcusu olmaktan utanıyorum!"

    İskoçya Premier Ligi'nde oldukça ilginç bir olay yaşandı

    1. 18.4.2018 17:24
    2. Güncelleme: 18.4.2018 17:29
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