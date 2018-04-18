"Yılın futbolcusu olmaktan utanıyorum!"
İskoçya Premier Ligi'nde oldukça ilginç bir olay yaşandı
- 18.4.2018 17:24
- Güncelleme: 18.4.2018 17:29
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Liverpool, Abdülkadir Ömür için geliyor!..
Toplam 7
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TS61 Saçmalamayın bu çocuk 30 milyonu euroyu çok rahat görür.
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Düğüm kolay çözülmez
Toplam 2
Yorum
Kartalım Biz şampiyonluğu Başakşehirle oynadığımız maçta bıraktık. Şampiyon olmamız için rakiplerin puan kaybını beklemek de son haftalarda mucize!!
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Adnan Polat: Arda Turan ve Emre Belözoğlu adam gibi adamdır!
Toplam 7
Yorum
ELİNİ ÇABUK TUT GS ASLAN PENÇESİ 1905 : YÜZDE BİN GÖRÜŞÜNÜZE KATILIYORUZ. GS TALİPSE ELİNİ ÇABUK TUTMASI LAZIM.
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