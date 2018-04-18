Avrupa devine transfer yasağı! – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    Avrupa devine transfer yasağı!

    Avrupa devine transfer yasağı!

    Arjantinli genç futbolcu Benjamin Garre'nin Velez Sarsfield'den Manchester City'ye transferiyle ilgili devam eden davanın kararının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

    1. 18.4.2018 18:14
    2. Güncelleme: 18.4.2018 18:15
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