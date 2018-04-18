Avrupa devine transfer yasağı!
Arjantinli genç futbolcu Benjamin Garre'nin Velez Sarsfield'den Manchester City'ye transferiyle ilgili devam eden davanın kararının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.
- 18.4.2018 18:14
- Güncelleme: 18.4.2018 18:15
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Madrid derbisinde kazanan çıkmadı
Toplam 1
Yorum
nurron yakışıklılığın yeter RONALDOM
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Arsene Wenger, Trabzonspor'un genç ismi Yusuf Yazıcı'yı izledi
Toplam 1
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acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
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İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Toplam 8
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nurron haklısın sende bendensin kardeş
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