Dev derbiyi kim kazanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda finale Fenerbahçe mi yükselecek Beşiktaş mı? A Spor, futbolseverlerin nabzını yokladı.
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